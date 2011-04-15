Что ждет рубль в 2017 году? Итоги года и прогнозы по валютному рынку

Рубль заканчивает год на позитивной ноте, перегнав по доходности все валюты развивающихся стран (укрепление более чем на 19% по отношению к доллару, по данным на 22 декабря). Безусловно, присутствовали моменты высокой волатильности, но концовка года осталась за российской валютой.



Основными драйверами роста рубля стали:

- Подъем нефтяных котировок (+45%);

- Умеренно-жесткая политика ЦБ РФ на фоне стимулирования от других регуляторов (высокие реальные ставки продолжали способствовать притоку капитала в облигации РФ);

- Надежды на улучшение взаимоотношений РФ и Запада после победы Трампа на выборах США

- Небольшие выплаты по внешним заимствованиям российскими компаниями.



Нефтяной позитив

Начал рубль 2016 год совсем не так, как хотело бы большинство россиян, и буквально за несколько недель обновил минимальные значения по отношению к доллару, теряя в моменте более 15%. Такому серьезному ослаблению российской валюты способствовали быстро снижающиеся котировки нефти и повышенный спрос на доллары на фоне первого с 2008 года повышения ставок в США (в декабре 2015 состоялся подъем ставок в район 0,25-0,5%). В свою очередь, нефть падала из-за продолжающегося переизбытка предложения над спросом. Немалую роль в этой тенденции сыграло снятие санкций с Ирана, а также снижение китайского импорта «черного золота».

Впрочем, далее все развивалось уже в более позитивном для рубля ключе. Еще в феврале появились первые намеки на возможную заморозку добычи нефти странами ОПЕК. На заседании 17 апреля в Дохе договоренностей достигнуть, к сожалению, не удалось, но добытчики сильно приблизились к итоговому решению, которое в более чем полной мере и реализовалось в начале декабря.



Напомню, сначала 30 ноября 13 стран ОПЕК договорились сократить добычу на 1,2 млн барр. в сутки, а затем 10 декабря еще 11 стран, не входящих в картель, – более чем на 0,55 млн. барр. в сутки. Россия взяла на себя сокращение в размере 300 тыс. баррелей в сутки. Активная реализация программы сокращения добычи сырья планируется уже с января 2017г. Следующая встреча ОПЕК ожидается лишь 24 мая.



Договоренности, безусловно, являются позитивным драйвером для котировок нефти. В частности практически сразу после данного события Международное Энергетическое агентство (EIA) в своем прогнозе указало на достижение баланса между спросом и предложением уже в 2017 года. Впрочем, конечно, есть и свои нюансы в виде сланцевых компаний США и Канады. Количество активных буровых стало стремительно увеличиваться практически сразу после договоренностей по сокращению добычи, что продолжит постепенно увеличивать предложение нефти на мировом рынке. Некоторые сомнения возникают также и по поводу фактической реализации договоренностей по сокращению добычи, особенно учитывая, что ранее ОПЕК довольно редко выполнял свои обещания по сокращению квот на добычу.



Фактор мегарегулятора

Немаловажным позитивным фактором стали и действия Банка России, который, несмотря на два снижения ключевой ставки (с 11% до 10%), продолжал удерживать реальные ставки на крайне высоких уровнях. Инфляция в среднем за год составила 7,3% (по итогам ноября 5,8%), в то время как, например, доходность по 10-летним ОФЗ колебалась в районе 8%-10,5% (в середине декабря 8,5%).



Экономика России

Что касается экономики страны и в частности платежного баланса, то здесь поддержку рублю оказывал пока еще слабый спрос на импортируемые товары при умеренно-сильном на фоне роста цен на нефть экспорте. Рост экспорта в реальном выражении в III квартале составил около 2,5% в годовом выражении.



При этом отток капитала снова был крайне низким (особенно если сравнивать с показателями 2014 года). Немаловажным здесь стали достаточно небольшие выплаты российскими компаниями в валюте, а также некоторое снижение премии за геополитический риск по отношению к России. Это в частности можно было наблюдать как на графике рынка акций по отношению к аналогам из развивающихся стран, так и в виде успешной продажи большого пакета акций Роснефти иностранным инвесторам.



Напомню, российский госхолдинг Роснефтегаз подписал соглашение с суверенным фондом Катара и трейдером Glencore о продаже 19,5 процентов нефтяного гиганта Роснефть. В результате сделки бюджет РФ получит 710,8 миллиарда рублей.



Эхо выборов в CША

В свою очередь на стороне доллара в уходящем году играла победа Трампа на выборах в США, умеренно позитивная статистика, а также прогнозы по более быстрому, чем ожидалось ранее подъему ставок в стране. Все это спровоцировало уход индекса доллара выше ключевого сопротивления на уровне 100п. и резкому повышению доходностей облигаций США.



Что год грядущий нам готовит

Что касается 2017 года, то свой прогноз на ближайшие месяцы я построю сразу на нескольких видах анализа: техническом (графическом), статистическом и фундаментальном.



Фундаментальные факторы

Есть целый ряд факторов, позитивных для российской валюты и негативных для американской, которые могут еще немного снизить курс пары доллар/рубль. В частности это:

- Фактическая реализация договоренностей по сокращению добычи. Как только инвесторы поймут, что договоренности выполняются в полной мере, нас может ждать еще некоторый подъем цен на нефть, а с ним и укрепление рубля;

- Снижение интереса к доллару по факту возможно несколько меньших, чем этого ждут рынки реформ от Трампа, а также более медленного, чем было обозначено в прогнозах ФРС 16 декабря, повышения ставок (напомню, подъем ставок был пересмотрен до 1,4% в 2017 году).;

- Умеренно жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Несмотря, на то, что ЦБ, продолжит снижать ключевую ставку, но делать это он будет, вероятно, не быстрее чем будет снижаться инфляция. Поэтому реальные ставки, скорее всего, останутся высокими и будут способствовать притоку капитала в страну, а соответственно и поддерживать рубль.

- Сезонность (первый квартал традиционно является одним из самых сильных для рубля). Впрочем, январь несколько ухудшает здесь оптимистичную картину.



В свою очередь против дальнейшего укрепления российской валюты будут играть:

- Рост добычи нефти в США на фоне возрождения рентабельности сланцевых компаний, а также в ряде других стран, которые не присоединились к пакту о сокращении.

- Возможность не полной реализации договоренностей по снижению добычи нефти.

- Риски китайской экономики. В 2016 году юань упал к доллару более чем на 7,5%, а ставки на межбанковском рынке стремительно повысились.

- Высокие выплаты по заимствованиям российскими компаниями в валюте в марте. Поэтому по фундаментальному сценарию после достижения уровня 56-58 жду постепенного возвращения к 62 и выше.



Технические факторы

На мой взгляд, сейчас реализовывается долгосрочный волновой сценарий с коррекцией (ABC) до 56-58, откуда рост доллара может возобновиться. При этом очень сильное сопротивление расположено в районе 70 и его преодолеть в 2017, скорее всего, не получится. Сигналом к движению в район 56-68, станет пробой отметки 60.



Статистические факторы

Во-первых, построим простую регрессионную модель рубля и нефти. Почему нефти? Думаю, всем понятна корреляция российской валюты и «черного золота». С 2014 года (момента, когда ЦБ РФ отпустил рубль в «свободное плавание») она превышает 90%.



Регрессионная модель покажет нам, присутствует ли перекупленность или перепроданность пары доллар/рубль относительно цен на нефть (хотя по графику выше это уже во многом видно). Модель получилась следующего вида: USD/RUB = 89,6 – 0,513*Brent, R^2 = 0,966 (т.е. простыми словами такая совсем несложная модель очень хорошо описывает движения рубля за последние 2 года, что прекрасно иллюстрирует график ниже).



Впрочем, как видно на графике, сейчас сигналов на перекупленность/перепроданность относительно цен на нефть не присутствует и не дает нам возможности попытаться сыграть на некотором схождении (одновременно купив нефть и доллар/рубль или наоборот).



Попробуем тогда предсказать, что будет в следующие, скажем, 100 торговых сессий с помощью авторегрессии. Авторегрессия строит прогнозную модель на основе предыдущих изменений цены.



Результат получился следующим:

Похоже, статистические модели нам отказываются помогать. Хотя, указание на высокую вероятность бокового движения также является довольно важным сигналом.

В целом, исходя из совокупности всех вышеперечисленных факторов, в ближайшие месяцы жду преимущественно движения в диапазоне 58-65. При этом, скорее всего, сначала мы увидим снижение к новым минимумам (56-58), а потом возвращение в район текущих значений и возможно выше.





Иван Копейкин, эксперт «БКС Экспресс»











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