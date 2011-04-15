Рынки готовятся подрасти

Несмотря на объявленный в стране траур, на рынках сегодня днем ожидается умеренный позитив: нефтяные котировки и американские индексы продолжают расти, стоимость барреля смеси Brent перевалила за 55 долларов, кроме того, на вечерней сессии фьючерс на индекс РТС тоже начал восстанавливаться.





Сегодня мы ожидаем роста индекса РТС на 0,5-1%, многие инвесторы начнут формировать долгосрочные и среднесрочные инвестиционные портфели, поэтому в некоторых акциях будет наблюдаться необычная активность. Давление на российский фондовый рынок будет оказывать новостной фон, связанный с авиакатастрофой, произошедшей накануне. Вместе с тем, обороты торгов на отечественной торговой площадке будут невелики, так как многие зарубежные биржи сегодня не работают в связи с празднованием Рождества.



Курсы доллара и евро в понедельник упадут до 60,6 рубля и 63,5 рубля соответственно. Из акций к покупке можно рекомендовать бумаги Аэрофлота, ММК и Лукойла, в условиях коррекции вниз на прошлой неделе они проявили особую стойкость. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Московской биржи, Роснефти и ФСК ЕЭС.





Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов





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