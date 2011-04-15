Курс доллара на прошедшей неделе показал относительную стабильност

Валюта

Курс доллара на прошедшей неделе показал относительную стабильность вблизи отметки 1,045 против евро, после произошедшего ранее укрепления. Наступившая неделя, по всей видимости, будет довольно спокойной. Во-первых, по причине рождественского спада активности, а во-вторых, по причине отсутствия важной статистики. Мы предполагаем, что курс доллара против евро может сохраниться вблизи отметки 1,040 -1,045 до конца этого года.



Рубль на прошлой неделе укреплялся на фоне общего позитива в развивающихся валютах, крепкой нефти, а также в связи с началом финального налогового периода за 2016 год. Сегодня банки и компании РФ перечислят в бюджет порядка 890 млрд. рублей в качестве выплат по НДС, НДПИ и акцизам, что должно оказать поддержку курсу рубля. На неделе ожидаем рубль в диапазоне 60-61 против доллара и 63-64 против евро. Таким образом, по итогам этой недели рубль имеет шансы завершить год в качестве лидера укрепления среди валют развивающихся стран.



Денежный рынок

Объем ликвидности в системе сегодня утром порядка 2,4 трлн. рублей при этом задолженность по операциям РЕПО с ЦБ по фиксированной ставке составляет 560 млрд. рублей, что является индикатором нехватки средств в системе. Интрига дня – какой переспрос будет на аукционе валютного РЕПО, лимит был установлен регулятором на уровне 5 млрд. долл. На завтрашнем аукционе валютного РЕПО лимит составит – 3 млрд. долл., при необходимости ЦБ РФ обещал оперативно повысить лимит в день проведения аукциона. Сегодня ставки по рублевым кредитам на рынке МБК составляют 10,25-10,35%%.



Рынок сырья

Нефть сегодня торгуется на уровне 55 долл./барр. По данным Американской комиссии по торговле фьючерсами на товары (CFTC) спекулянты нарастили длинные позиции по нефти до максимальных уровней с июля 2014 года. Рынок в ожидании первых результатов от соглашения по ограничению добычи нефти. Нефтяные компании США, России, Саудовской Аравии, Кувейта уже сообщили об ограничении поставок с 1 января. Аналитики рассматривают это как позитивный сигнал, свидетельствующий о четком желании стран исполнять взятые на себя обязательства. На этом фоне наши ожидания по нефти в диапазоне 54-56 $/bbl. Brent на эту неделю выглядят весьма реальными.



Рынок акций

Значения индексов на конец дня: ММВБ – 2173 (-0.07%), РТС - 1117 (-0.70%). Торговый оборот снизился и составил Р27.1 млрд. (- Р11.2 млрд.). На рынке в пятницу наблюдалась пониженная предпраздничная торговая активность. Индексы рынка показали небольшое снижение, которое скорее выглядит как консолидация. Лидеры роста: Распадская (+3.19%, Р78.84), Транснефть пр (+2.27%, Р195750.00), Мегафон (+2.13%, Р581.40). Лидеры снижения: Роснефть (-2.23%, Р382.85), Россети об (-1.61%, Р1.1098), Аэрофлот (-1.50%, Р153.30). Акции Мегафон в течние дня находились в состоянии высокой волатильности на фоне сообщений о покупке пакета акций (63,8%) в Mail.Ru Group. Сегодня рынок акций открылся слабым ростом по индексу ММВБ, но пока демонстрирует неустойчивую динамику. Ожидаем консолидацию рынка по индексу ММВБ в течение дня.



Долговой рынок

Первичный рынок – в пятницу размещались несколько выпусков корпоративных облигаций, в т.ч.: Роснефть 001Р-02 (Р30 млрд., 10 лет, оферта 5 лет, 6 мес купон=9.39%), АИЖК БО-05 (Р5 млрд., 33 года, оферта 3 года, 3 мес купон=9.35%) и др. Сегодня планируется размещение облигаций «Иркутская область 34001» (Р5 млрд., 5 лет, 3 мес купон=9.25%).



Вторичный рынок - на бескупонной кривой доходности ОФЗ – небольшой рост доходностей до 15 бп в основном в районе дюраций 2-3 года. Динамика кривой не выглядит трендом, но, скорее, результатом локальных ограниченных операций, которые ранее уже происходили не один раз.





Нордеа Банк







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.