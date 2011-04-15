НЕФТЬ: сможет ли возвращение Ливии сбить цены вниз?

Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились вблизи 17 месячных максимумов, несмотря на новости из Ливии о восстановлении там добычи.



Контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале на бирже ICE в Лондоне 23 декабря закрылись на уровне 55,80 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался в районе 52,95 доллара за баррель.



По оценкам аналитиков Bloomberg, Ливия в прошлом месяце добывала около 600 тысяч баррелей в сутки. До начала войны она производила 1,6 миллиона. Согласно заявлениям главы Национальной нефтяной корпорации Мустафы Саналла ожидается увеличение производства до 1,2 миллиона баррелей в сутки до конца 2017 года.



Добыча в Ливии началу 2017 года возрастет где-то на 300 тысяч баррелей в сутки. Это, безусловно, не мало, но вряд ли сейчас окажет существенное изменение в расклад сил на рынке. Нужно отметить, что, несмотря на растущие спекуляции о том, что добыча со стороны Ливии и Нигерии может снова разбалансировать рынок, это пока что только спекуляции.



Практика показывает, что добыча в Ливии очень нестабильна. В стране продолжается гражданская война. Разговоры о возврате добычи на уровни сопоставимые с довоенными, ведутся постоянно. Иногда это удается не на долго, но пока еще в Ливии очень много внутренних противоречий, для того чтобы воспринимать рост добычи там как гарантированное предложение для рынка.



Даже если добычу в Ливии удастся стабилизировать сейчас на уровне около 900 тысяч баррелей в стуки, это не сильно повлияет на рынок. При планировании объемов сокращения добычи картель учитывал производственные мощности и Ливии и Нигерии. При достаточно благоприятном развитии событий для них, в сумме они сейчас могут добавить максимум около 600 тысяч баррелей в стуки, что в лучшем случае компенсирует только снижение добычи со стороны стран не входящих в ОПЕК.



Полагаю, что участники рынка пока продолжат в большей степени игнорировать новости из Ливии, и они пока не будут оказывать существенного влияния на динамику цен. В отношении Ливии сейчас новости, касающиеся ее внутриполитического состояния, куда важнее цифр по текущей добыче, а в этом вопросе все там еще очень неспокойно.





Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.