Долговой рынок: в лидерах пятницы займы телекомов

23 декабря, в пятницу, выпуски корпоративного внутреннего долга находились под давлением и потеряли в среднем по 0,5%. Опережающими темпами дешевели короткие выпуски с дюрацией до года, снизившиеся в цене в среднем по 1%, а торговый оборот которыми превысил половину от общего. Котировки более длинных бумаг остались вблизи уровней открытия.



Хуже рынка смотрелись выпуски металлургии и розницы. Займ Ашинский метзавод 1 потерял 17,8%, а в розничном сегменте хуже остальных выглядели бумаги Агрокомплекса. В лидерах пятницы оказались займы телекомов, где драйверами оказались выпуски Теле2.



Единой динамики на рынке внутреннего госдолга выявлено не было. Торги проходили на пониженных объемах, составившие 17,3 млрд руб. против 20,2 в среднем за неделю. Из отдельных бумаг стоит отметить серии 26219 (+0,3%) и 26212 (-0,2%).

Отечественные корпоративные евробонды также торговались разнонаправленно. Под давлением находились металлурги и выпуски Сбербанка.







Семен Немцов, аналитик ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»







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