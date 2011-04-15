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26.12.2016

Рубль успешно провел прошлую неделю

Рубль успешно провел прошлую неделю, курс перед началом последней торговой недели в 2016 г. находился на уровне 61,39 за доллар.

При этом нефть торгуется в районе $55 за баррель Brent, что лишает дальнейшее ослабление особого смысла.

Высокой активность торгов ждать не стоит. На фоне празднования Рождества на Западе и приближения Нового года в России трейдеры и инвесторы будут осторожны, хотя некоторые постараются закрыть позиции, чтобы не переносить их на следующий год, поэтому небольшое ослабление все же возможно. Рубль с очень большой вероятностью встретит конец года в районе 61-62 к доллару.



Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка.


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