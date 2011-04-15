Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27.12.2016

На рынках началась предновогодняя торговля

Российский рынок акций закончил торги в понедельник в небольшом плюсе, работая фактически в одиночестве на фоне закрытых торговых площадок в Европе и США из-за празднования рождественских праздников. В лидерах среди подросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+1,36%), энергетического (+0,75%) и нефтегазового (+0,34%) секторов.

Индекс ММВБ закрылся с повышением на 0,36%, на отметке 2180.91 пункта. Индекс РТС вырос на 0,67% и остановился на уровне 1128.61 пунктов на волне слабого укрепления курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть в понедельник не торговались, но их положительная динамика в пятницу поддержала российский рубль и фондовый рынок в начале предновогодней недели.

На валютном рынке рубль символически подрос на крайне низких объемах и отсутствия большого количества инвесторов из-за закрытых на праздники практически всех мировых торговых площадок. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,06%, до 61,05 рубля за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра потеряла 0,04%, до 63,77 рублей за евро.

На предновогодней неделе мы не ожидаем существенных изменений на рынке акций РФ.

Во вторник не ожидается публикации важных экономических данных.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100