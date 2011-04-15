На рынках началась предновогодняя торговля

Российский рынок акций закончил торги в понедельник в небольшом плюсе, работая фактически в одиночестве на фоне закрытых торговых площадок в Европе и США из-за празднования рождественских праздников. В лидерах среди подросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+1,36%), энергетического (+0,75%) и нефтегазового (+0,34%) секторов.



Индекс ММВБ закрылся с повышением на 0,36%, на отметке 2180.91 пункта. Индекс РТС вырос на 0,67% и остановился на уровне 1128.61 пунктов на волне слабого укрепления курса рубля по отношению к доллару США и евро.



Цены на сырую нефть в понедельник не торговались, но их положительная динамика в пятницу поддержала российский рубль и фондовый рынок в начале предновогодней недели.



На валютном рынке рубль символически подрос на крайне низких объемах и отсутствия большого количества инвесторов из-за закрытых на праздники практически всех мировых торговых площадок. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,06%, до 61,05 рубля за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра потеряла 0,04%, до 63,77 рублей за евро.



На предновогодней неделе мы не ожидаем существенных изменений на рынке акций РФ.



Во вторник не ожидается публикации важных экономических данных.











Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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