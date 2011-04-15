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27.12.2016

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в рамках 2170-2200 пунктов

Российский фондовый рынок начал торги вторника разнонаправленно, но к настоящему времени вышел в плюс. В лидерах утреннего спроса отмечаются акции «Россетей» и «Распадской», под давлением торгуются бумаги «Норильского никеля» и «Акрона».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральным. Американский фондовый рынок накануне не торговался, фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно снижается. Цены на нефть так же символически отступают. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,81 (-0,1%).

Евро/доллар слегка отступает. Основные торги идут вокруг 1,0444, накануне пара почти не двигалась из-за отсутствия новостей и большинства инвесторов. Сессию вторника EUR/USD проведет в диапазоне 1,0420-1,0460.

Российский рубль продолжает попытки укрепления в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 60,91 руб. (-0,1%). Торги вторника пара доллар/рубль проведет в пределах отметок 60,80-61,45, особенных оснований для активных движений не видно.

Банк «ВТБ» представил отчетность по МСФО за 11 месяцев 2016 года. Чистая прибыль группы составила 7,5 млрд рублей в ноябре и 45,5 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года против чистой прибыли 10,9 млрд рублей и 3 млрд рублей за ноябрь и 11 месяцев 2015 года соответственно, сообщил эмитент. Рост чистой прибыли связан с увеличением чистых процентных и операционных доходов на 48% и 23% соответственно. На фоне публикации финансовых результатов, акции банка незначительно подрастают.

Во вторник реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Новошип».

В Великобритании и Канаде продолжают праздновать Рождество, в странах выходной. Индекс расходов домохозяйств и индекс потребительских цен опубликует Япония. Индекс доверия потребителей и индекс цен на жилье представят США.





Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари

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