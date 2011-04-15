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28.12.2016

Рост цен на нефть поддержит рынок акций РФ

Российский рынок акций закончил торги во вторник на позитивной ноте, поддержку ему оказали возобновившийся рост котировок сырой нефти и позитивная динамика на рынках акций в Европе и США. В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+1,59%), нефтегазового (+1,28%) и финансового (+0,80%) секторов.

Индекс ММВБ закрылся ростом на 0,55%, на отметке 2189.89 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,18% и остановился на уровне 1136.26 пунктов на волне роста курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть во вторник выросли, продолжая получать поддержку на волне ожиданий, что декабрьские договоренности о снижении объемов добычи сырой нефти будут реализовываться. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1,05%, до 56,48 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 1,21%, до 53,66 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль вырос на фоне позитивной динамики нефтяных цен и снижения доходности по ОФЗ. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0,45%, до 60,71 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра также снизилась на 0,45%, до 63,48 рублей за евро.

Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от того, какой диапазон выберет для него ЦБ РФ и Кабинет министров России. Если будет решено позволить рублю еще подрасти, он, несомненно, это сделает. Такой сценарий реален, если цена на нефть будет и далее удерживаться выше уровня в 50 долларов за баррель.

В среду будут опубликованы данные по ВВП РФ, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в Штатах, а также значения индекса розничных продаж Redbook.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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