До конца года уровень 60 рублей за доллар станет реальностью

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 32,00 коп. (-0,52%), до 60,67 руб., курс евро – на 33,75 коп. (-0,53%), до 63,43 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,2 млрд, евро/рубль – 224,1 млн евро.



Центральный банк России с 28 декабря понизил официальный курс доллара США на 4,97 коп., до 60,8587 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,65604 руб., что ниже предыдущего дня на 15,55 коп.



Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Рубль продолжил отвоёвывать позиции у валют на фоне повышения нефтяных котировок и отсутствия негативного фона.



На американской сессии курс доллар/рубль снижался до 60,58, курс евро/рубль – до 63,28. Цена на нефть марки Brent повышалась на 2,20%, до $56,23 за баррель. На текущий момент бочка нефти стоит 3396 руб., что неплохо для бюджета.



Накануне российская валюта укреплялась без резких откатов. В первой половине дня ЦБ РФ сгладил падение доллара, погасив спрос на валюту аукционом РЕПО. Во вторник регулятор провёл еще один аукцион валютного РЕПО сроком на 14 дней, на котором банки получили $2,632 млрд. В понедельник 26 декабря ЦБ выдал банкам $5 млрд.



Рыночная ситуация благоприятна для курса рубля, чтобы протестировать отметку в 60 руб. за доллар США, но не все так просто. В конце года у крупных спекулянтов на Чикагской бирже пропал интерес к российской валюте. С ноября они в два раза сократили длинные позиции по рублю с 32,755 тыс. до 16,865 тыс. контрактов. Это указывает на то, что продавцам будет сложно проходить уровень 60 руб. У рубля осталась поддержка от аукционов Минфина. Сегодня Минфин РФ проведет два аукциона на которых разместит ОФЗ в объёме 25 млрд рублей.



Есть пару дней, чтобы протестировать уровень 60 руб. за доллар. Потом, в преддверии длительных праздников, а также из-за нежелания переносить позиции на 2017 год, трейдеры начнут закрывать открытые позиции, что приведет рубль к ослаблению.



Во вторник Brent удалось пройти зону сопротивления $55,60 – $55,85. Цена незначительно снизилась после вчерашнего роста, но теперь для покупателей мишенями выступают уровни $56,80 и $59,60. Повышение котировок ожидается с открытия американской сессии. На фоне восстановления цен на нефть и аукционов Минфина РФ по доллару США ожидаем снижение до 60,47 руб., по евро – до 63,15 руб.











Владислав Антонов, аналитик Альпари



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