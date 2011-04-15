Укрепление рубля продолжается на фоне растущих цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent уже приближается к $56 за баррель, а рубль вполне может протестировать 60 за доллар до конца года.



Тем не менее, шансов на такой сценарий не так уж много. У российской валюты есть всего 1-2 дня для такого роста, а вот во второй половине дня в четверг и пятницу, скорее всего, мы увидим умеренное ослабление, а доллар вернется в диапазоне 61-62 руб.



Серьезных факторов, способствующих укреплению, сейчас нет, активность торгов невысокая, но многие трейдеры не будут переносить позиции на следующий год из-за длительных праздников и соответствующих рисков.



В среду торги будут проходить также в спокойном режиме, рубль может вырасти еще на 15-20 копеек. Если же мы увидим какие-либо позитивные новости, то рост может оказаться значительно сильнее.













Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка.





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