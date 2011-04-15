Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28.12.2016

Укрепление рубля продолжается на фоне растущих цен на нефть

Укрепление рубля продолжается на фоне растущих цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent уже приближается к $56 за баррель, а рубль вполне может протестировать 60 за доллар до конца года.

Тем не менее, шансов на такой сценарий не так уж много. У российской валюты есть всего 1-2 дня для такого роста, а вот во второй половине дня в четверг и пятницу, скорее всего, мы увидим умеренное ослабление, а доллар вернется в диапазоне 61-62 руб.

Серьезных факторов, способствующих укреплению, сейчас нет, активность торгов невысокая, но многие трейдеры не будут переносить позиции на следующий год из-за длительных праздников и соответствующих рисков.

В среду торги будут проходить также в спокойном режиме, рубль может вырасти еще на 15-20 копеек. Если же мы увидим какие-либо позитивные новости, то рост может оказаться значительно сильнее.






Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка.


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100