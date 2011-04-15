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28.12.2016

Курс доллара против евро сохраняется вблизи ранее наблюдавшегося уровня

Курс доллара против евро сохраняется вблизи ранее наблюдавшегося уровня, сегодня с утра это – 1,0466. До конца этой недели не ожидается существенной для рынка статистики, однако, во время новогодних каникул в России, в США и ЕС выйдет блок важных данных, который может повлиять на курс. В США будет опубликована статистика по индексам PMI, а также блок данных по рынку труда. В целом выходящая статистика будет играть в пользу дальнейшего укрепления доллара против евро.

Рынки развивающихся валют преимущественно показывают укрепление. Рубль и бразильский реал в настоящее время являются лидерами EM в 2016 году. Пока рубль неуверенно опережает реал, тем не менее, до конца года есть еще несколько дней и, соответственно, есть и шансы на отыгрыш у бразильского реала. Нефть сегодня перешагнула уровень в 56,1 долл./барр., это весьма позитивный фактор для курса рубля. Мы полагаем, что во время новогодних каникул возможно прохождение вниз уровня в 60 по рубль/доллар на фоне позитивной динамики цен на нефть.





Нордеа Банк

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