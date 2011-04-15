В условиях низколиквидного рынка и невысокой активности трейдеров основные валютные пары торгуются в боковом тренде несколько дней. Даже не стоит искать драйвера для текущих колебаний. Направление цены меняется при однонаправленном движении на 50-70 пунктов. На новости никто не смотрит. В праздники рынком правят спекулянты и торговые роботы.



Курс евро/доллар резко развернулся вниз от сессионного максимума 1,0470. Продавцы перекрыли рост азиатской сессии и отогнали его к 1,0423. Стоит заметить, что им удалось пройти поддержку 1,0427-1,428, которая образовалась от 22 декабря.



Можно сказать, что активировался разворотный дневной бар с тенью на максимуме 1,0500 от 22 декабря 2016 года. По нему ближайшая цель 1,0360. Рынок тонкий, поэтому неизвестно, когда до него доберутся «евромедведи».



Курс пары фунт/доллар столкнулся с сопротивлением вблизи 1,2300. От него цена снизилась до 1,2225. Полноценной восходящей коррекции увидеть не удалось. Доллар дорожает по всему рынку и остаётся сильным на ожиданиях дальнейшего повышения ключевой ставки ФРС США в 2017 году.













Владислав Антонов, аналитик Альпари



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