Рубль вырос до уровней июля 2015 года

Российские индексы третий день подряд демонстрируют умеренный рост. ММВБ добавляет 0,32%. РТС растет на 0,58%. В лидерах роста Татнефть (3,28%), Магнит (2,23%) и префы Транснефти (1,88%).



В аутсайдерах оказались М.Видео (-1,85%), ПИК (-1,61%) и ММК (-1, 6%).



И снова российские индексы получают поддержку со стороны цен на нефть. Котировки марки Brent пытаются закрепиться выше уровня 57,00. Локальный максимум был отмечен сегодня на уровне 57,24. Поддержку черное золото получает со стороны ожиданий, что все страны, участвовавшие в договоренностях в формате ОПЕК+, будут придерживаться взятых на себя обязательств. Такие надежды только усилились после того, как Венесуэла заявила о том, что сократит добычу почти на 100 тыс. баррелей в 2017 году. Но в ближайшие 2 дня мы увидим данные по коммерческим запасам в США от API и Минэнерго. Если отчеты отразят их рост, котировки черного золота могут начать снижение, которое только усилится на фоне фиксации прибыли в преддверии длинных выходных.



Рубль к концу года пытается штурмовать новые максимумы. Котировки пары USD/RUB снизились в среду до отметки 60,48. В последний раз на таких отметках она находилась в июле 2015 года. Причина кроется в росте цен на нефть, а также достаточно оптимистичных комментариях, сделанных днем ранее главой Банка России. Эльвира Набиуллина заявила о том, что не ждет сильных потрясений в 2017 году. Тем не менее, сейчас в условиях тонкого рынка можно ждать довольно быстрого разворота пары и возврата ее в район уровня 61,60, так как уже в четверг может начаться фиксация прибыли.



Возобновить движение к нижней границе установившегося в последние дни диапазона может и ММВБ. Напомню, что сейчас динамика колебаний российского бенчмарка ограничена уровнями 2150 – 2200. И, скорее всего, год он завершит в этих пределах. Хотя краткосрочно, если отчет по запасам нефти станет приятным сюрпризом, в четверг не исключен выход и к отметке 2215 – 2220.











Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club



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