По итогам года рубль среди лидеров роста

Российский рынок акций закончил торги в среду со снижением, несмотря на попытку котировок сырой нефти расти. Снижение рынков в Европе и США также оказало негативное влияние. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний машиностроительного (-0,23%), металлургического (-0,17%) и потребительского (-0,16%) секторов.

Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,29%, на отметке 2182.98 пункта. Индекс РТС подрос на 0,22% и остановился на уровне 1138.31 пунктов благодаря повышению курса рубля по отношению к доллару США и евро.



Цены на сырую нефть в среду выросли, продолжая отыгрывать ожидания, что декабрьские договоренности о снижении объемов добычи сырой нефти будут реализовываться в новом году. Это главная тема рынка нефти, которая управляет рыночными настроениями инвесторов. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,48%, до 57,10 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,41%, до 54,12 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль вырос на волне повышения нефтяных цен и возобновившегося падения доходности по ОФЗ. Российский рубль остается невосприимчивым к усилению доллара на внешнем валютном рынке. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,44%, до 60,40 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра упала на 0,99%, до 62,82 рублей за евро.



Рубль, по-видимому, закончит год с почти 20% укреплением по сравнению с показателями на начало 2016 года. Жесткая политика ЦБ РФ, создание условий для кэрри-трейд, а также упорное стремление «выкинуть» с внутреннего валютного рынка спекулянтов и снизить инфляционное давление сделали свое дело — рубль оказался среди лидеров роста по итогам года. Дальнейшее продвижение вверх котировок нефти будет усиливать его позиции.













Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.