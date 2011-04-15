Доллар протестирует психологический уровень 60 руб.

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 33,50 коп. (-0,55%), до 60,33 руб., курс евро – на 33,75 коп. (-0,99%), до 62,80 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,4 млрд, евро/рубль – 317,1 млн евро.



Центральный банк России с 29 декабря понизил официальный курс доллара США на 19,18 коп., до 60,6669 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,4879 руб., что ниже предыдущего дня на 8,51 коп.



В среду по итогам дня рубль обновил максимальные значения к иностранным валютам с лета 2015 года. На американской сессии курс доллара снижался до 60,12 руб., курс евро – до 62,46 руб. Укрепление российской валюты связано с ростом цен на нефть и сarry trade в ОФЗ.



Российская валюта остается фаворитом керри-трейда. Именно на этой стратегии зарубежные инвесторы заработали в 2016 году хорошую прибыль на разнице процентных ставок. Они конвертировали валюту в рубли и покупали российские облигации (ОФЗ). Прибыль получили от высоких процентных ставок ЦБ РФ (10%) и укрепления рубля. С начала года российская валюта укрепилась к доллару на 17,44%, к евро – на 21,6%.



В среду Минфин РФ на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 18 млрд руб. при совокупном спросе в 55,79 млрд руб., говорится на сайте Минфина РФ.



В ходе американских торгов цена на нефть повышалась до уровня $56,53. Удержаться на достигнутом максимуме цене не удалось. К закрытию дня она вернулась к уровню $55,89. На этом фоне курс доллара восстановился до 60,33 руб., курс евро – до 62,80 руб. Евро подешевел к рублю больше за счёт негативной динамики евровалюты по отношению к доллару на рынке Форекс.



29 декабря на тонком рынке в Азии баррель Brent подорожал на 1,82%, до $56,93. После такого роста доллар/рубль должен открыться под отметкой 60 в районе 59,30/40. Министр финансов РФ Антон Силуанов уже выразил своё недовольство укреплением рубля. Он увидел в нём угрозу конкурентоспособности.



До тех пор, пока ЦБ держит ставки на уровне 10% и не начнётся отток капитала из ОФЗ, рубль при повышении нефтяных котировок будет укрепляться. Индекс государственных облигаций RGBI продолжает уверенно расти. Своим ростом он указывает на высокий спрос на облигации со стороны зарубежных инвесторов. В среду показатель вырос до 134,36 (+0,08%).



К открытию торгов на Московской бирже фон для рубля благоприятный. В четверг рассматривается снижение курса доллара до 59,80/85 руб., евро – до 62,40 руб. (может не дойти, т.к. евро дорожает на Форексе). Если по доллару день закроется ниже 59,80 руб., то следующими целями по нему выступят уровни 58,30 и 56,20 руб.



На низколиквидном рынке после коррекции нефть подорожала на 1,82%, до $56,93. Заметьте, котировки выросли вопреки увеличению запасов черного золота в США. По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти за неделю до 23 декабря увеличились на 4,2 млн (прогноз был -1.5 млн). Запасы бензина сократились на 2,8 млн баррелей, дистиллятов – на 1,7 млн баррелей.



После утреннего роста цены на 1,82% по нефти можно целиться в $58,08. Скорее всего, до американской сессии цена на нефть будет консолидироваться на достигнутых уровнях, после чего продолжит восходящее движение в направлении психологического уровня $60 за баррель.











Владислав Антонов, аналитик Альпари



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.