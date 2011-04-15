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29.12.2016

Рынки завершают 2016 год коррекцией и на объемах ниже средних

Рынки завершают 2016 год коррекцией и на объемах ниже средних. Расчет некоторых игроков на то, что ралли нефти сохранится и укрепление доллара будет идти прежними темпами не оправдался. Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали рост запасов сырой нефти и фьючерсы вслед скорректировались – западнотехасская нефть опустилась ниже $54, Брент сегодня у $56,40. Доллар, после того, как в среду достигал максимальных более чем за декаду значений, идет вниз и пара евро-доллар снова на привычных для многих 1,0450. Фондовые рынки Азии и Европы потеряли от 0,2% до 1,2% и общий настрой на площадках также коррекционный. Не стал исключением и российский рынок – индекс РТС теряет в начале для 0,2% и торги идут у рубежа 1135 пунктов. Рубль после вечернего «рывка» на 60,11 в паре с долларом сегодня скорректировался к 60,25. Как мы видим, спекулянты не спешат раскачать рынок в последние торговые сессии уходящего года, спокойная торговля продолжается.







Комментарий начальника казначейства банка "ЮГРА" Романа Фадеева

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