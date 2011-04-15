Рынок продолжает подготовку к новогодним каникулам. Хотя биржи будут работать, торговая активность до 9 января будет низкой. Торговые объемы снижаются уже сейчас. Внешний фон слабый, динамика на основных мировых фондовых площадках фактически остается боковой, и до следующей недели вряд ли произойдут существенные изменения. Массового закрытия длинных позиций перед выходными я не ожидаю. Все, кто хотел сделать это, уже сделал. Покупки перед выходными также бессмысленны. Инвесторы будут ждать дальнейших сигналов, которые проявятся только на следующей неделе. Ожидаю, что год закроется в диапазоне 2180-2200 п. по индексу ММВБ.



Исключением является ситуация на валютном рынке. Вследствие роста цены на нефть и слабого спроса на валюту, курс идет вниз, обновляя годовые максимумы. Интрига заключается в том, будет ли пробита вниз психологическая отметка 60 за доллар в этом году. Вероятность этого, в случае, если нефть удержится выше $56 за барр., на мой взгляд, высокая. Сейчас не наблюдается большого количества желающих покупать валюту, а длинные позиции крупных участников, в основном, уже перенесены через выходные, и для крупных покупок у них уже просто нет свободных средств. Больше внимания сейчас приковано к паре EURUSD. Сегодня евровалюта отскочила от минимумов с 2014 года, но это движение больше похоже на слабый технический отскок, который скоро закончится. Тогда мы, возможно, увидим обновление минимумов с 2003 года в этой паре и достижения паритета с долларом. Для европейского фондового рынка это станет плохим сигналом, и тряска может распространится и за пределы еврозоны. Но в уходящем году этого, по всей видимости, не произойдет.











Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.