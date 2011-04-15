Рубль и рынок акций РФ заканчивают год на позитивной ноте

Российский рынок акций закончил торги в четверг уверенным ростом на фоне небольшой коррекции рубля и стабилизации цен на сырую нефть у годовых максимумов. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,43%), телекоммуникационного (+1,29%) и металлургического (+1,17%) секторов.

Индекс ММВБ закрылся ростом на 1,14%, на отметке 2207.90 пункта. Индекс РТС прибавил 0,62% и остановился на уровне 1145.31 пунктов, несмотря на коррекционное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.



Цены на сырую нефть в четверг торговались разнонаправленно после выхода данных от Американского института нефти (API), которые показали неожиданный рост запасов нефти, и в ожидании публикации уже официальных цифр от Министерства энергетики страны. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,35%, до 57,16 долларов за баррель. Западно-техасская WTI, наоборот, снизилась на 0,13%, до 53,99 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль снизился на фиксации прибыли перед новогодними праздниками. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,67%, до 60,73 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра подскочила на 1,03%, до 63,45 рублей за евро.



Рубль и рынок акций РФ уверенно закончили 2016 год на позитивной ноте. В новом году многое будет зависеть от динамики цен на сырую нефть и реализации программы стимулирования американской экономики от Д. Трампа.



В пятницу будут опубликованы данные по потребительской инфляции в РФ, а также данные по количеству работающих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.









Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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