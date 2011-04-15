Рубль начал последний торговый день в районе 60,58 за доллар, хотя шансы на дальнейшее укрепление сохраняются, российская валюта все же не преодолеет отметку в 60 руб. за доллар.



Тем не менее, это очень хороший результат, и, учитывая настроения на рынке нефти, в следующем году укрепление может продолжаться, хотя пока сложно прогнозировать насколько сильным и долгим оно будет.



С технической точки зрения рубль ограничен уровнем в районе 58 к доллару, но с точки зрения бюджета и экономики России это уже чрезмерно много, поэтому в первом квартале 2017 г., скорее всего, мы все же увидим «откат» хотя бы к 63 руб. за доллар. Этот уровень уже считается относительно комфортным.



С другой стороны, крепкий рубль ведет к замедлению инфляции, а значит у ЦБ будет больше возможностей для снижения ставки, а это уже благоприятно отразится на всей экономике.



Поэтому условия для старта в следующем году складываются весьма удачными.









Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка



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