Российский валютный рынок выдал спокойную сесси

Валютный рынок: Российский валютный рынок выдал спокойную сессию, в основном, вторя внутридневной динамике нефтяных котировок. После ажиотажа в конце прошлой недели, рынок замер в диапазоне 57.0-57.5 по USDRUB перед переговорами между американскими и российскими дипломатами в Москве в среду. Адептам технического анализа может быть небезынтересно обратить внимание на последний обзор наших коллег из SG, которые обновили свой взгляд на сырьевые товары и видят возможности дальнейшего движения вверх по Brent, к уровням $57.55-58.00/барр.



Долговой рынок: Российский долговой рынок продолжает негативно реагировать на неопределенность геополитической ситуации. В понедельник ОФЗ потеряли 7-10 бп в доходности по всей длине кривой. В то же время, обращает внимание доверие инвесторов к российским евробондам, которые достаточно сдержанно отреагировали на произошедшие события в Сирии (кривая суверенных евробондов РФ +5 бп).



Сегодня Минфин объявит о размещении бумаг на первичных аукционах в среду. Мы предполагаем, что для успешного размещения Министерство сосредоточится на выпусках короткой и средней срочности, поэтому ждем предложения оставшегося объема 2-летней ОФЗ-ПД 26216 (19.5 млрд руб.) и 25 млрд руб. 5.5-летней ОФЗ-ПК 29012.



Денежный рынок: Сегодня последний день периода усреднения за февральский отчетный период, но он, в отличие от предстоящего налогового периода, очевидно, не беспокоит участников рынка. Судя по реакции ставок денежного рынка, в банковской системе присутствует дисбаланс между запасом ликвидности на сроки до одной недели и от одной недели до месяца. В частности, при минимальной реакции ставок «овернайт» (межбанковский рынок 9.50%), ставки фондирования со сроками возврата средств в период апрельских налоговых выплат временно выросли до 9.65-9.70% (межбанковский рынок и кросс-валютные свопы).



Для ЦБ это позволило повысить активность по абсорбированию средств: вчера регулятор провел еще один внеочередной депозитный аукцион (1 день). Объем привлечения средств был увеличен, по сравнению с пятничным, почти на 200 млрд руб. до 540 млрд руб., а предложение, как и несколькими днями ранее, превысило спрос со стороны регулятора. Такое положение дел с учетом предстоящих выплат страховых взносов до 17 апреля указывает на необходимость увеличения лимита недельного депозита до 700-800 млрд руб. Для краткосрочных ставок это временный, но умеренно негативный сигнал.



Мировые рынки: Отсутствие остро негативной реакции на ситуацию в Сирии и минимальный объем статистики не изменили профиля рынков в начале недели. Ведущие фондовые индексы развитых стран (S&P 500 +0.1%, Stoxx 600 +0.1%) получили поддержку со стороны акций нефтегазового сектора и сырьевых котировок (Brent $56/барр., +1.4%).



В календаре статистики можно отметить публикацию данных по промпроизводству в Еврозоне, которые, по прогнозам аналитиков SG, покажут минимальный прирост (0.3% кв/кв) по итогам 1к’17. Несмотря на это, даже позитивные сюрпризы едва ли помогут европейской валюте возобновить рост после очередного ослабления до 1.05-1.06 против доллара США на фоне нарастающей неопределённости перед выборами во Франции (23 апреля).







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