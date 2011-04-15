Brent дешевеет, в фокусе встреча с Тиллерсоном

После вчерашнего снижения сегодня российский рынок акций на открытии может показать краткосрочный отскок на фоне выборочных покупок подешевевших бумаг. В то же время ключевыми драйверами рынка остаются нефтяные котировки и геополитика. Мы отмечаем сохранение неопределенности в преддверии встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова 12 апреля, учитывая, что западные страны все больше сходятся во мнении, что Асад должен покинуть свой пост, в то время как Кремль понизил статус визита Тиллерсона, заявив, что его встреча с Владимиром Путиным не запланирована.



Нефть и газ

Новатэк: Операционные результаты за 1К17 – нейтрально

После невысоких объемов в 4К16 резкий рост продаж нефтепродуктов за счет высвобождения складских запасов был ожидаем. Результаты в целом нейтральны и подтверждают наш прогноз на 2017 г.



Металлургия и добыча

Алроса: Рост продаж в марте выше ожиданий – но «ПОКУПАТЬ» не рекомендуем

Результат превышает прогноз на 1К17 примерно на 10%, а рост продаж на 42% м/м оказался существеннее роста продаж De Beers (5%). Несмотря на краткосрочный позитив для котировок компании, мы не видим привлекательной долгосрочной инвестиционной идеи.



Электроэнергетика

Россети: «Последнюю милю» могут компенсировать за счет дивидендов – негативно для отношения инвесторов

Несмотря на то, что до сих пор не одобрен механизм компенсации «дочек» за отмену «последней мили», вероятность компенсации за счет дивидендов увеличивается, что может потенциально снизить дивиденды Россетей.



РусГидро: Минэнерго сомневается в успехе восстановления Загорской ГАЭС-2 – негативно для отношения инвесторов

Высказывания представителя Минэнерго подтверждают наш скептический взгляд на перспективы восстановления Загорской ГАЭС-2 в среднесрочной перспективе и могут негативно отразиться на отношении инвесторов к бумагам компании.



Девелопмент

Девелоперы: Снижение активности на вторичном рынке жилья Москвы в 1К17

В то время как агрегированные показатели снижаются, рынок ипотеки показывает сильный рост. Активность на первичном рынке также повышается, на что указывает устойчивый рост объема договоров долевого участия.



Потребительский сектор

Детский мир: Операционные результаты за 1К17 – позитивно

Хотя расширение сети было временно приостановлено, ритейлер показал небольшой рост сопоставимых продаж благодаря достижению зрелости ранее открытых магазинов, что обеспечило ускорение роста выручки.



Машиностроение/Транспорт

Автомобильный рынок: Продажи марте – рост на 9% г/г впервые за три года, позитивно

Мы ожидаем улучшения отношения инвесторов к бумагам компаний сектора, хотя ждем подтверждения устойчивости тренда.





Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС





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