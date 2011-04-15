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11.04.2017

Курс рубля в очередной раз отыграл недавнее падение

Курс рубля в очередной раз отыграл недавнее падение, в результате чего курс доллара просел ниже отметки 57 рублей. Однако, в этот раз причиной укрепления рубля стал рост цен на нефть – баррель Brent подорожал выше отметки $55, что способствовало укреплению валют нефтедобывающих стран.

Однако, ситуация может существенно изменится, если геополитический риск вынудит хедж-фонды, которые активно используют рубль для carry trade, фиксировать свои позиции и выводить средства из рублевых активов. В этом случае резкого проседания рубля не избежать, но тут стоит отметить, что ни о каком обвале не может быть и речи, поскольку геополитический риск будет также стимулировать рост цен на нефть, а этот фактор уже смягчит ослабление рубля.

Согласно нашим прогнозам, в случае сохранения текущих напряженных отношений между США и Россией, без перехода к очередному обмену санкциями, курс рубля будет постепенно снижаться и до конца года просядет до 63 руб. за доллар.


Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка



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