Встреча с Таллерсоном рассудит рынки

Котировки нефти перед открытием торгов теряют 0.17% до 56,4$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0.16% до отметки 2347п., азиатские площадки торгуются разнонаправлено в красной зоне, фон нейтральный.



Нефть сегодня предпримет попытки выхода из канала с первым тестом зоны 57 долл., данные от API неожиданно показали снижение запасов, это связано с проблемами поставки из Ливии и Канады. Российский министр энергетики Новак заявил о том, что к середине апреля РФ сократит свою добычу на 250 тыс. барр. от октябрьских уровней. Данные факторы ведут к росту котировок, а сегодняшний отчет от Минэнерго может способствовать закреплению нефти выше годовых максимумов.



Рынки приходят в себя после всплеска геополитической напряженности, хотя западные индексы пока не демонстрируют сильную негативную динамику, новых драйверов роста так же нет. Сегодня в Москве состоится встреча с госсекретарем Рексом Таллерсоном, к итогам которой приковано все внимание инвесторов. Пока мы наблюдаем рост защитных активов, золото вплотную подошло к зоне 1290-1300 долл, а серебро 18,4, соответственно.



Пара рубль к доллару впервые за 4 месяца демонстрирует небольшой рост, который в основном был связан с угрозой введения новых санкций и снижением нефти, сейчас данный фактор ушли на второй план и пара коррелирует с динамикой доллара на глобальных рынках, который в свою очередь снижается в рамках коррекции. В случае ретеста уровня 56.4 руб. мы рекомендуем открывать среднесрочные длинные позиции с целями 58-60.



Российские индексы по итогам торгов вторника попытались реализовать отскок, но внешний фон не позволил котировкам закрыться выше, РТС вырос 0,6 % , ММВБ 0,3%, соответственно. Сегодня в первой половине дня ожидаем возобновления попыток роста, во второй половине дня ожидаем усиление волатильности с выходом данных по запасам нефти и результатами переговоров с представителем США.



Среди бумаг мы бы отметили акции: ММК, ГМК Норникеля, Газпром.







Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов









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