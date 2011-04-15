В центре внимания остается геополитика

В среду, 12 апреля, в центре внимания останется геополитика, поэтому волатильность на российском фондовом рынке может быть достаточно высокой. Впрочем, мы не прогнозируем, что фондовые индексы слишком далеко уйдут от уровней, достигнутых в самом начале текущей недели.



Нефть Brent тем временем продолжила рост и уже торгуется выше $56.5 за баррель, чему способствовала целая плеяда факторов. Кроме геополитического, среди них стоит отметить возможность продления сделки по ограничению добычи ОПЕК+ еще на полгода, о чем уже сделала заявление Саудовская Аравия. Курс доллара США накануне крутился вокруг 57 руб./$. Мы предполагаем, что сильная нефть поддержит рубль, и доллар США, вероятно, продолжит колебания около указанной отметки и в среду, 12 апреля.





Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»







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