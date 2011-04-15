Рынки в ожидании снижения напряжённости

Рынки ждут и не растут. Политическая повестка остаётся главной для трейдеров. На сегодня запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств США и России – ключевое событие с точки зрения сближения интересов сторон. Результаты встречи в текущих условиях трудно переоценить.



Российский рынок акций вчера предпринял попытку отскока от минимумов года по Индексу ММВБ. Сам факт стремления участников рынка играть на повышение радует. Однако делать далеко идущие выводы из хода торгов накануне преждевременно: закрывались далеко не на максимумах, что свидетельствует о сомнениях «быков». Кроме того, сегодняшнюю повестку дня ни в коем случае нельзя игнорировать.



Обращаем внимание на сильные восстановительные движения по акциям ММК и АЛРОСА - обе бумаги в числе наших фаворитов. Сильные бумаги даже на слабом рынке выделяются на общем фоне.



Из корпоративных событий выделяем заседания Советов директоров МТС и НМТП, на которых должны быть даны рекомендации по дивидендам за 2016 г . С учётом ранее проведённых промежуточных выплат суммы будут невысокие, однако итоговая дивидендная доходность по итогам 12 мес. не только заметно превысит текущие ставки по банковским депозитам, но и позволяет считать данные компании высоко дивидендными историями на нашем рынке.



При этом история НМТП помимо крайне привлекательной дивидендной составляющей дополняется ещё и приватизационной темой. Покупка акций портового оператора в ожидании роста капитализации перед продажей государством своей доли в компании можно рассматривать как среднесрочную инвестиционную идею.



Основные новости:

- Bloomberg: С.Аравия вероятно согласится продлить сделку по добыче;

- Kyodo: США сообщили Японии о возможности удара по КНДР;

- Роснефть приобрела Конданефть с запасами 157 млн т нефти за 40 млрд руб.;

- Чистая прибыль Соллерс в 2016 г по МСФО сократилась практически вдвое – до 1.6 млрд руб., EBITDA – 3.9 млрд руб. (-3%);

- Сальдо текущего счёта РФ в 1 кв. 2017 г – $22.8 млрд, чистый отток капитала – $15.4 млрд.







Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.