Курс рубля вновь оказался выше 57 за доллар, открывшись умеренным ростом более чем на 20 копеек.



Основной позитив связан с ростом цен на нефть, которые уже пробили $56 за баррель Brent. Стоимость нефти уже превысила $56,5 за бочку.



В такой ситуации даже геополитические риски, которые ранее напугали многих трейдеров, заставив их выходить из рублевых активов, отходят на второй план.



Тем не менее, если эскалация ситуации в Сирии продолжится, то это будет негативным сигналом для рубля, хотя цены на нефть продолжат расти.



Пока рубль будет находиться около 57 к доллару, так как факторы уравновешивают друг друга, но рынки будут внимательно следить за результатами визита Рекса Тиллерсона в Москву. В долгосрочном периоде все еще более вероятно возвращение к 61-63 руб. за доллар, нежели новый виток укрепления.





Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка







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