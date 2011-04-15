Котировки нефти перед открытием торгов теряют 0.1% до 55,86 $ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.1% до отметки 2342п., азиатские площадки торгуются разнонаправлено, фон нейтральный.



Несмотря на подтверждения снижения запасов от Минэнерго, нефть пока не смогла протестировать отметку 57 долл за баррель, несмотря на это мы считаем, что текущую неделю она закроет ростом. Вчерашние снижение стоит рассматривать как небольшую коррекцию, после которой цели прежние.



В Москве состоялась встреча с гос секретарем Рексом Тиллерсоном, итоги которой рынок оценит только сегодня, мы считаем, что наряду с принципиальными разногласиями по некоторым вопросам, встречу можно оценить положительно. Тема санкций и ультиматумов по заявлению Лаврова не затрагивалась, Трамп оценил ее как успешную.



Западные индексы продолжили консолидацию, DAX отрабатывает зону 12 300 - 12 100пп, S&P 2370-2330пп, соответственно, золото достигло зоны сопротивления 1290-1300 долл, после заявления Трампа о том, что доллар по его мнению слишком дорогой. Данная новость вызвала распродажи доллара к основным валютам, индекс ушел ниже отметки 100п, а в случае закрепления ниже, тенденция в инструменте может измениться, несмотря на политику ФРС которую, так же раскритиковал президент США.



Пара доллар/рубль готовится к ретесту уровня 56.4 руб. мы рекомендуем открывать среднесрочные длинные позиции с целями 58-60. Торги по паре сегодня откроются снижением, по этому для формирования позиций лучше рассматривать вторую половину торговой сессии.



Российские индексы по итогам торгов среды не смогли реализовать отскок, РТС снизился на 1,1 %, ММВБ на 1,5%, соответственно. Сегодня мы ожидаем стабилизации котировок и попытки роста в пределах 0.5-1%.



Среди бумаг мы бы отметили акции: ГМК Норникель и Газпром.





Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов









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