Второй квартал для роста не потерян

Вчера отечественный индекс ERUS просел на 1,57%. По-прежнему инвесторский спрос сосредоточен на активах с низким риском, таких как золото и Казначейские облигации, а не в акциях развивающихся стран. Президентство Трампа означает потепление отношений между Россией и США, но учитывая настроения в Конгрессе, мосты между нашими странами будут наводиться очень долго. Трамп бизнесмен и перед встречей с Владимиром Путиным наращивает рыночные преимущества, чтобы потом легче было торговаться. Именно в этом контексте надо рассматривать игры военными мускулами в Сирии.



А вчера наиболее значимым событием для нашего рынка явилась встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с представителями России. По мнению Трампа, госсекретарь провел «колоссальную» работу, которая позволит укрепить сотрудничество стран по вопросам мировой безопасности. Трамп отметил, что желает наладить отношения с Кремлем. «Мы посмотрим, что из этого получится. Было бы чудесно, если бы мы поладили с Путиным», — заявил Трамп. На графике индекс ERUS есть серьезная поддержка 30, при вчерашнем закрытии 30,78.



Американский рынок несколько снизился. Рисковать инвесторы не хотят – сегодня в последний торговый день в США на этой неделе начинается сезон отчетности американских компаний. Кроме того сегодня выйдет статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и будет опубликован индекс потребительской уверенности в США от Мичиганского университета.



Зато с ценами на нефть все хорошо. Трамп хочет ослабления доллара – вчера в интервью Wall Street Journal он вновь сказал, что доллар «слишком силен». «Очень, очень сложно оставаться конкурентоспособными, когда доллар силен и другие страны обесценивают свои валюты», – сказал Трамп. Это высказывание повлекло снижение индекса доллара. В ходе предвыборной кампании Трамп критиковал политику низких ставок ФРС, называв ее «политически мотивированной». Но вчера Трамп сказал в интервью: «Мне всё же нравится политика низких ставок, должен сказать честно». Совершенно неожиданно, что Трамп не стал говорить, что глава ФРС Джанет Йеллен не будет номинирована на второй срок (в феврале закончится ее первый срок). «Мне нравится (Йеллен), я уважаю ее», – заявил Трамп. Шансы на то, что Йеллен останется на посту в следующем году, выросли и для финансовых рынков это хорошо (большая предсказуемость денежной политики).



Второй квартал для роста отечественного фондового рынка не потерян. Цены на нефть сейчас высокие. 25 мая состоится встреча представителей ОПЕК, по результатам которой может быть продлено действие договора о сокращении добычи. Нефтедобыча ОПЕК в марте снизилась на 153 тысячи баррелей в день до 31,93 млн баррелей. Добыча находится ниже установленных картелем квот.



Нефтяные аналитики оптимистичны. Сырьевые аналитики GoldmanS achs ожидают роста цен на Brent до $59 за баррель в этом году, а затем падения до $57. Потом Brent задержится около $57,50, после чего упадет до $55, прогнозирует инвестбанк. «По нашему мнению, участникам рынка нужно набраться терпения… Ребалансировка нефтяного рынка, как может показаться, началась плохо – на фоне рекордно высоких объемов запасов нефти в США и резкого роста буровой активности в США. Несмотря на кажущееся плохое начало года, запасы в ОЭСР сокращаются, за исключением США.



Мы ожидаем, что высокий уровень выполнения условий договора о сокращении добычи в первом полугодии 2017 года и сильный рост спроса на нефть окажут более сильный эффект, чем рост добычи в США, и приведут к снижению запасов в этом году. Макроэкономическая статистика, вышедшая с начала года, свидетельствует о продолжении сильного потенциала экономического роста с конца 2016 года. Это создает повышательный риск для нашего прогноза по мировому спросу в 2017 году (который составляет 1,5 млн баррелей в день и превышает консенсус-прогноз)и может поспособствовать ускорению текущей ребалансировки нефтяного рынка», – сообщают аналитики Goldman Sachs.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент»





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