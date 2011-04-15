Ждем, что евро-доллар прорвется ниже паритета в этом году

Итак, в среду цены на нефть сначала продолжили рост, поднимаясь до отметки 56.65 долл. за баррель, после чего начали снижение, к текущему моменту котировки снизились от максимума почти на доллар. Падение не остановилось после 17.30 Мск, хотя в этот раз еженедельные данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти в США на 2.166 млн барр. против прогноза сокращения запасов на 1.5 млн барр. Но при этом, кстати, производство нефти в США выросло в очередной раз, с 9.199 млн барр. в год до 9.235 млн барр в год. Сложно сказать, почему нефть забралась так высоко, и также нельзя сказать, почему падение началось именно сейчас.



Тем не менее, технически нефть пробивает краткосрочный восходящий тренд, который начался в конце марта. Наша основная предпосылка остается прежней – на наш взгляд, глобальный цикл роста аппетитов к риску закончился, на рынках всех активов теперь начнется снижение, и нефть не будет исключением. Аналогично, если вспомнить, отчего начала падать нефть в середине 2014 года, то это произошло на самом деле не оттого, что рынки вдруг осознали, что США нарастили производство нефти с 2008 года по 2014 год с 4.5 до 9 млн. барр. в сутки, а потому, что в целом начался цикл падения на рынках активов и рост доллара, который быстро повлек вниз и курс евро, и валюты завивающихся стран, и цен на сырье.



Тезис о начале цикла ухода от риска мы будет повторять в ближайшие месяцы в каждом обзоре, точно так же как с лета прошлого года все время говорили о том, что цикл роста аппетитов к риску идет, и еще будет продолжаться. Пока явных признаков какого-то «антиралли» на рынках активов нет, разве что индекс ММВБ обновил сегодня минимум года и упал до отметки 1947. Американский Dow Jones пока держится в прежнем районе, во вторник была попытка значительно снизится, но в итоге индекс закрылся на уровне открытия, правда, сегодня снова продолжается попытка упасть, в моменте падение на 0.35%.



Пара евро-доллар стабилизировалась в районе 1.06, здесь ничего удивительного, мы писали, что падение евро пока может подождать, но со временем снижение продолжится. Исходя из того, что евро-доллар пара трендовая, и в ходе циклов ходит довольно сильно, фигур на 20, то от максимальных уровней конца 2016 года в районе 1.13, мы вполне можем упасть в этом году на эти 20 фигур, то есть, где-то до отметки 0.93. Кстати, если это произойдет, это будет значить, что котировки по паре доллар-рубль станут выше, чем по паре евро-рубль. Однако пока, даже несмотря на то, что тот же индекс Dow Jones упал довольно низко от максимумов года, и обозначил давно ожидаемый разворот, каких-то солидных аргументов (кроме тех, что мы приводили в прошлом обзоре) в пользу того, что начался глобальный уход от риска, привести мы не можем. Обычно это становится явным только пост-фактум, и когда ослабление становится видным уже на уровне статистики, немалая часть движения на рынках уже, как правило, бывает состоявшимся. Так что продолжаем следить за американской статистикой, за поведением американского фондового рынка, ждем падения цен на нефть и падения рубля.







Аналитик ВТБ24 Алексей Михеев







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