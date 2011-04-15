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14.04.2017

Ожидаем негативного открытия торгов и попытки роста в пределах 0.5%

Фондовые рынки западных стран ушли на пасхальные каникулы снижением. S&P по итогам торгов потерял 0.58%, DAX 0,55, соответственно. Новых драйверов роста со стороны США пока нет, грандиозные планы на счет налоговой реформы в США пока только на словах.

Новый виток геополитической напряженности разгорается вокруг Кореи, на этом фоне инвесторы все активнее рассматривают защитные инструменты, золото на следующей неделе попытается протестировать зону 1300 -1310 п, в случае успеха среднесрочные цели - 1420 долл за унцию.

В нефти весь негатив котировки попросту игнорируют, мы наблюдаем сокращение запасов в США с одновременным еженедельным увеличением количества новых буровых установок. Тенденция по инструменту пока остается восходящей, но для продолжения роста, отметка 57 долл за баррель должна быть взята на следующей неделе.

Тенденция в индексе доллара уже более шести месяцев напоминает широкий флэт, на фоне противоречий между ФРС и президентом США, на наш взгляд, следует дождаться окончания боковой динамики, сигналом будет служить закрепление котировок ниже 99 п.

Пара доллар/рубль протестировал отметку 56.4 руб. и закрылась ниже в зоне 56.1, сегодня попытки роста в паре сохраняться. Пока основным драйвером укрепления рубля остается снижение доллара к мировым валютам после заявлений Трампа. Консолидация нефти также будет способствовать росту доллара.

Российские индексы по итогам торгов четверга смогли на некоторое время стабилизироваться, но снижение западных фьючерсов ночью приведет к негативному открытию торгов сегодня. В отсутствии торгов во всем католическом мире, мы как правило, демонстрируем рост, но текущий новостной и геополитический фон делает его весьма призрачным. Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов и попытки роста в пределах 0.5%

Среди бумаг мы бы отметили акции: Газпром, Лукойл.



Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов


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