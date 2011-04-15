Новый макропрогноз Кабмина – консервативный и позитивный одновременно

Взгляд БКС: Правительство занимает консервативную позицию в отношении будущих цен на нефть и курса рубля, которая, однако, противоречит позитивному взгляду на перспективы роста и инфляцию. Мы будем рады ошибиться, но считаем, что рост и инфляция окажутся хуже прогнозов Кабмина при том, что нефть и рубль покажут более сильную динамику.



Новость: Вчера Кабмин одобрил новый макроэкономический прогноз, подготовленный новой командой Минэкономразвития. В рамках нового прогноза российская экономика должна вырасти на 2% г/г в 2017 г. и на 1.5% в 2018 г. Средняя цена нефти марки Urals составит $45.6 за барр. в текущем году и $40.8 за барр. в следующем; соответственно рубль будет торговаться на уровне RUB 64.2/$ и RUB 69.8/$; инфляция на конец года замедлится до 3.8% г/г в 2017 г., но затем ускорится до 4% в 2018 г.; промпроизводство и инвестиции в основные средства вырастут на 2-2.1% г/г в год; оборот розничной торговли увеличится на 1.9% в 2017 г. и на 2.6% в 2018 г., при этом реальные доходы вырастут на 1% в текущем году и на 1.5% в следующем.



Орешкин – рубль переоценен. Представляя новый прогноз, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что, по его мнению, на текущих уровнях рубль переоценен. Орешкин считает, что при текущих ценах на нефть российская национальная валюта ослабнет до RUB 62/$. В рамках нового прогноза министерство видит курс рубля на конец 2017 г. еще ниже (RUB 68/$) при условии, что цены на нефть составят около $40 за барр.



Анализ: Мы считаем новый прогноз не более чем политическим документом, направленным на достижение двух противоречащих друг другу целей: министерство пытается представить позитивный прогноз роста экономики, опираясь на довольно консервативные фундаментальные факторы (нефть, рубль). Последнее стало результатом осторожного подхода к бюджетному планированию, требуемого Кремлем, тогда как первое служит явным сигналом быстрого приближения нового электорального цикла. В результате новый прогноз предполагает дальнейшее снижение инфляционного давления и заметное ускорение роста уже в 2017 г. в условиях существенного снижения цен на нефть и соответствующего ослабления рубля. Отметим, что в прошлом ни России, ни другим странам не удавалось достигнуть поставленных целей в такой комбинации.



В рамках нашего прогноза мы ожидаем, что российская экономика вырастет на 1.2% г/г в текущем году и на 1.8% в следующем, Urals будет торговаться на уровне $56 и $63 за барр. соответственно, инфляция на конец года останется вблизи 5% г/г, а средний курс рубля составит RUB 59.7/$ в 2017 г. и RUB 54.7/$ в 2018 г.





Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets





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