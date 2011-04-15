Российский фондовый рынок в пятницу открылся продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,2%. В лидерах утренних продаж обращают на себя внимание акции «Распадской» и «Аэрофлота». В «зеленой» зоне удерживаются бумаги «Башнефти» и «ТГК-1».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренным. Американские рынки завершили предыдущую сессию легким снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете падает. Цены на нефть завершили прошлые торги в минусе, сегодня сырьевая площадка не работает по причине Страстной пятницы в христианском мире. Баррель Brent торгуется около $55,64 (-0,4%).



Евро/доллар утром в пятницу торгуется с едва заметным понижением до 1,0610. Сегодняшняя сессия будет спокойной: львиная доля европейских рынков закрыта, площадки США также не будут торговать. Вероятный диапазон движения в паре евро/доллар на сегодня составляет 1,0580-1,0635.



Российский рубль под занавес недели ограниченно укрепляется в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 56,23 руб. (-0,1%). Предполагаемый коридор движения пары доллар/рубль на пятницу будет находиться в рамках 56,10-56,85.



На российском фондовом рынке сегодня будет тихо. Обычно отсутствие иностранных инвесторов резиденты воспринимают как повод откупить предыдущие продажи, но сегодняшние биржевые настроения вряд ли можно назвать благоприятными для приобретений. Индекс ММВБ проторгуется в пределах 1920-1950 пунктов.



По информации из деловых кругов, оппозиция в США продолжает согласованные масштабные действия, целью которых является импичмент Дональда Трампа. Направлениями главного удара стала дискредитация 45-го президента США в глазах его избирателей, снижение уровня общественной поддержки и подготовка резолюции Конгресса о нарушениях законодательства нынешним хозяином Белого дома. Одним из пунктов упоминается нанесение ракетного удара по авиабазе Аш-Шайрат в Сирии. Вероятно, что данная тема может быть активизирована, если конфликт между командой Трампа и руководством Федрезерва не будет урегулирован, а федеральный долг США рефинансирован.



Заявления Дональда Трампа вчера всполошили рынки и напугали инвесторов. По мнению президента США, доллар слишком укрепился, было бы лучше сделать его более слабым. Если для этого ФРС понадобится сохранить низкие ставки, то Трамп не против. Данное заявление противоречит прошлым высказываниям президента. Напомню, что Дональд Трамп активно выступал за повышение процентных ставок и переход к более жесткой денежно-кредитной политике.



В итоге инвесторы пришли в замешательство. Американский фондовый рынок и доллар США отреагировали на слова президента падением. Сегодня фондовые площадки Америки не торгуются, но в понедельник падение может продолжиться.



Стоит отметить, что в последние недели Дональд Трамп начал постепенно разочаровывать общественность по всему миру, и миф о нестандартной политике нового президента постепенно развеивается. В этой связи потепления отношений с РФ, отмены санкций и прочего ждать вовсе не стоит.



В России сегодня производственные результаты за первый квартал 2017 года опубликует «НЛМК». Заседание совета директоров проведет «Детский мир». Реестр акционеров для участия в ГОСА закроет X5 Retail Group.











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.