Золото на границе падающего тренда от 2011 года

В то время как российские ценные бумаги продолжают оставаться под давлением, инвесторы продолжают скупать золото и серебро.

Я не раз обращала внимание на сектор драгметаллов (обзоры от 17 марта и 5 апреля), говоря о том, что они обладают как фундаментальным, так и техническим потенциалом к росту.



Эксперты приписывают рост стоимости золота в рамках текущей неделе как бегство от рисков в привычные защитные активы. Также в копилку «быков» по золоту можно отнести недавние заявления президента Америки Дональда Трампа о том, что сильный доллар негативен для конкурентноспособности страны. Обратная корреляция с американской валютой и тут сыграла им на руку.



Однако чтобы не послужило катализатором роста золота, это было ожидаемо технически. Напомню, что в последнем обзоре по нему я писала, что этот драгметалл откроет себе дорогу в район 1300$ в случае прохождения зоны 1260-1265$ за унцию наверх. Напомню, что в этом районе располагалось как горизонтальное сопротивление, проведенное по пикам февраля и марта, так и линия сопротивления нисходящего тренда от июля 2016г.



Однако если ценам удалось справиться с этим рубежом, вовсе не означает, что следующее сопротивление котировкам дастся также легко. А следующее сопротивление - это падающий тренд от сентября 2011 года, который также проходит через пики 2012г.. Он проходит как раз в близости от уровня 1300$ за унцию. Текущий заброс к нему на горизонте стольких лет будет всего лишь 5-ым по счету (лучше видно на месячном масштабе).



На самом деле я в замешательстве, потому что на кону вопрос о прохождении столько значимого сопротивления наверх. Под угрозой пробоя 6-летний падающий тренд или же наоборот, котировки находятся на тех самых уровнях, откуда нас ждет новая волна спуска?



По моим наблюдениям, золото находится в коррекционной волне роста (С), длина которой зависит от длины волны А. Вопрос состоит только в том, правильно ли я идентифицировала волну А? Я считаю, что это волна роста 1046,27-1375,11$ за унцию, которая длилась с ноября 2015г. по июль 2016г.



Тогда если я права, то длину текущей волны можно вычислить. При условии С=50% А, цель роста район 1287$ за унцию (выполнено). С=61,8%А, цель - 1325$ за унцию; С=А, цель - 1450$ за унцию.



В подтверждение могу отметить, что волна снижения 1375,11-1122,56$ ровно пришлась на 76,4% Фибо-уровень, что обычно соответствует формированию зигзага наверх.



Таким образом, если не зацикливаться на вычислениях, а просто еще раз взглянуть на график, можно сделать следующий вывод: при прохождении уровня 1300$ за унцию наверх, золото себе открывает более масштабные перспективы к росту. Об этом говорит фигура большого масштаба, которая сформировала под многолетним сопротивлением. Даже отложив ее минимальную высоту, мы также получим в качестве ориентира роста - район 1450$ за унцию.



В виду чего рекомендую пристально следить за этим рубежом. Если пробой подтвердится, то за 2-3 месяца стоимость золота может существенно возрасти.











Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд



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