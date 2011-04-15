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14.04.2017

Рост рубля ударил по импортозамещению

Экспорт в России в первом квартале вырос на 35,9% - до 82,1 млрд долларов. В то же время импорт товаров увеличился лишь на 24,9% - до 47,6 млрд долларов. Означает ли это, что возможности импортозамещения закончились из-за укрепления рубля?

От ослабления курса рубля на рынке Форекс с 2014 год выиграли, в частности, те сферы, которые замещают своими товарами подорожавший импорт. Это, например, агропромышленный комплекс, лёгкая и пищевая промышленность, туриндустрия. Но нельзя сказать, что в данных отраслях улучшились показатели производительности, качества. Фора, которая им была дана возможностями импортозамещения, не использована.. В них не произошло качественных сдвигов с точки зрения масштабных инноваций, повышения производительности, технического перевооружения. Импортозамещение свелось во многом просто к занятию освободившихся ниш.

Возможности для внутреннего производства оборудования вместо импортного практически не реализованы. Поэтому сейчас, при росте курса рубля, позитивный эффект от ослабления валюты исчезает. Импортные товары остаются качественнее и становятся доступнее по мере уменьшения курса валют к рублю.

Импортозамещение должно базироваться на принципиальном обновлении производственной базы, внутренних технологий. А девальвация рубля могла бы дать стимул этому. Но данных процессов не происходит. Соответственно, сейчас, при укреплении рубля, их конкурентные преимущества, к сожалению, снижаются.

В целом из-за того, что экспорт в России намного выше импорта, страна выигрывает от слабого рубля на Форекс. От продажи товаров за рубеж - нефти, газа, металлов, леса и пр. - мы получаем больше подешевевших рублей. Поэтому сильное укрепление валюты по-прежнему неблагоприятно для России, для доходов бюджета. Положительный эффект от роста доходов при экспорте получается выше, чем дополнительные затраты на импорт оборудования, технологий и продуктов.

Но на всё есть свои ограничения и оптимальные параметры. При слишком резком росте доллара к рублю повышается инфляция, что дестабилизирует и производство, и потребление, падает уровень жизни. Есть примерная формула нормального для бюджета соотношения цены нефти и рубля. Баррель нефти должен стоить примерно 3200 рублей. И исключительно важна не только сама величина курса доллара, но его стабильность, то есть отсутствие резких колебаний в ту или иную сторону.





Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд

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