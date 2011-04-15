Российский рынок снова во власти бегства от рисков

Фондовые индексы РФ торгуются малоактивно, демонстрируя нисходящий уклон. Большинство зарубежных площадок закрыто в честь празднования Страстной пятницы. По этому же случаю не торгуется сырьевой сегмент. К 14.45 мск. ММВБ и РТС снижаются в пределах 0,5%, а рубль символически укрепляется к доллару.



«Полюс», который планировал размещение акций почти год назад, может уже в скором времени предложить инвесторам 10% в виде акций на Московской бирже и в виде расписок – на Лондонской. Напомним, что сейчас на Московской бирже обращается порядка 5% бумаг «Полюса». По слухам, компания может предложить инвесторам до 25% акций, но вопрос, в каком порядке это будет происходить (сразу 25% или сначала 10%,а потом -15%), пока не решен.



Тем временем правление ЛУКОЙЛа не одобрило продажу АЗС в России зарубежным инвесторам. Вместо этого компания намерена приступить к модернизации своих автозаправок. Ранее разговоры о продаже появились на фоне сообщений компании о возможности продажи низкорентабельных активов, в том числе заправок и Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.



Несмотря на отсутствие драйверов, на отечественном рынке преобладают продажи ввиду вновь возросшей геополитической напряженности после удара США по группировкам ИГ в Афганистане, а также на фоне конфликта между Штатами и Северной Кореей, которая уже заявила о готовности к войне. Спрос на защитные активы снова активизировался, что снижает шансы на попытки восстановления российских индексов, особенно в условиях низкой ликвидности.













Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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