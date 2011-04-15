Российский рубль в пятницу торгуется с небольшим повышением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 56,20 руб. (-0,14%). Евро оценивается в 59,74 руб. (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 17 апреля, составляют 56,29 руб. за американскую валюту и 59,77 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 31 и 51 копейку соответственно. Сырьевой рынок в пятницу не торгуется, площадки закрыты по случаю Страстной пятницы в христианском мире. Финальная котировка минувшего торгового дня для сорта Brent составляла $55,64 (-0,4%).



Сегодня российские площадки предоставлены сами себе, так как нерезидентов на рынке нет. Особенно важных новостей тоже нет. Прогнозы Минэкономразвития относительно состояния рубля (62 руб. за доллар концу 2017 года при самом благоприятном сценарии) никого особенно не насторожили. Во-первых, Максим Орешкин известен своими яркими комментариями, во-вторых, рынку и так известно, что второе полугодие для российской валюты стандартно более проблемное, чем первое.



Сейчас у российской валюты два риска в глобальном понимании: нефть и санкции. У черного золота действительно есть потенциал провала в область $40-45, а то и ниже, если ОПЕК не продлит соглашение или продлит его, создав индивидуальные условия для всех заинтересованных лиц. Что касается санкций, то здесь речь идет о вероятном их ужесточении. На днях мы уже вспоминали, как чутко рубль реагирует на любое обострение геополитической составляющей. Если администрация Трампа доведет законопроект о новых рамках санкций в отношении РФ, а такая вероятность более чем осязаема, то рубль ослабнет заметней, чем предполагает глава МЭР.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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