Рынок будет под давлением, РТС снизится на 0.5%

Американские фондовые рынки накануне снизились в пределах 1%, нефтяные котировки пока тоже не радуют инвесторов, цена Brent падает утром в понедельник на 1%. Однако от дальнейшего снижения рынки удерживает позитивная статистика из Китая. Рост ВВП Китая превысил 6,8% в годовом выражении, тогда как эксперты ожидали темпов 6,8%. Кроме того, объем розничных продаж подскочил на 10,9%, хотя прогнозировали лишь 9,6%.



На этом фоне российский фондовый рынок будет под давлением, индекс РТС сегодня может упасть на 0,5%. В среднесрочной перспективе мы также не ожидаем роста.



Индекс доллара в начале недели теряет 0,15%. С учетом динамики цен на нефть это означает, что курсы доллара и евро сегодня вырастут до 56,5 рубля и 60 рублей, соответственно.



Особой макростатистики сегодня не выходит, многие рынки вообще закрыты из-за праздников. Поэтому торги в России пройдут относительно спокойно.

Из акций к покупке можно рекомендовать бумаги ФСК ЕЭС, они еще пытаются расти. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Башнефти.













Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов



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