В понедельник доллар попробует укрепиться к рублю

В пятницу, 14 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 8 коп. (+0,14%), до 56,36 руб., курс евро – на 3 коп. (+0,04%), до 59,83 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (-9,09%), евро/рубль – 248,9 млн евро (+31,73%).



Центральный банк России с 15 апреля понизил официальный курс доллара США на 31 коп., до 56,29 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 59,77 руб., что ниже предыдущего дня на 51 коп.



Минувшая сессия на Московской бирже открылась очередной попыткой рубля укрепиться к американской и европейской валюте, однако отсутствие катализаторов и практически стерильный внешний фон сделали свое дело: рынок вернулся к вялым «боковым» торгам в узком диапазоне. В пятницу нерезидентов на площадке почти не было: Страстная пятница в преддверии Пасхи в большинстве католических стран сократила рыночную активность до нуля.



Поскольку не проводились и торги нефтью, валютный рынок лишился драйвера и с этой стороны. Баррель Brent закрыл торги четверга у $55,89. На новой полноценной торговой рабочей неделе площадки быстро нагонят упущенное за длинные выходные. Утром в понедельник, 17 апреля, «бочка» североморского сырья падает на 0,8% и стоит $55,44.



Согласно сообщению Центробанка РФ, в марте текущего года инфляционные риски ослабли, но единичные их проявления сохраняются из-за волатильность товарных и сырьевых рынков. Основное внимание ЦБ, судя по всему, приковано к неустойчивым основаниям снижения инфляционных ожиданий. Говоря проще, в экономике все меньше поводов для торможения инфляции, но если регулятор хочет придерживаться озвученных целей, ему придется искать триггеры где-то еще или создавать их собственноручно.



У российской валюты есть поводы для возвращения к плавному укреплению, если геополитический риск действительно утратил свой вес для участников торгов. Доллар США в ближайшие дни может направиться в область 55,75-55,90 руб. Стоит напомнить, что Минфин на 19 апреля запланировал проведение очередных аукционов по размещению ОФЗ в рамках «тонкой настройки» параметров ликвидности денежного рынка и реализации плана по займам. Если аукционы пройдут успешно, рубль получит дополнительную поддержку. Впрочем, к сегодняшнему утру видно пока только выраженный минор для рубля – дешевеющую нефть.



Ориентир на понедельник для доллара США находится на уровне 56,55 руб., для евро – около 60,0 руб.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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