На нефть давит геополитика

Цены на нефть продолжают постепенный откат от недавних максимумов вблизи 57 долларов за баррель Brent. По итогам укороченной из-за Пасхи недели цена приблизилась в район 55,50. Сейчас картина рынка выглядит противоречивой, поскольку котировки энергоносителей столкнулись с воздействием ряда противоположных факторов.



Во-первых, в Штатах продолжает набирать обороты сланцевая добыча. По итогам прошлой недели число активных нефтяных платформ в США продолжило расти – Baker Hughes сообщила об увеличении показателя еще на 11 единиц до 683. С мая прошлого года, когда число вышек находилось на минимумах, показатель демонстрирует более чем двукратное увеличение.



Во-вторых, продление «венских договоренностей» по сокращению добычи странами ОПЕК+ не получило особого внимания рынка. Становится очевидно, что либо основной позитив от этого был отыгран в прошлом году, либо игроки постепенно теряют веру в способность картеля оказывать влияние на рынки.



Противовесом данным факторам выступает геополитика. Рост напряженности на Ближнем Востоке, а также обострение отношений США и КНДР будут оказывать повышательное давление на котировки Brent и WTI на этой неделе.



Мы считаем, что третий фактор может перевесить остальные, и что в ближайшее время Brent может попытаться восстановиться к 56 долларам за баррель.











Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.