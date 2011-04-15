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17.04.2017

На нефть давит геополитика

Цены на нефть продолжают постепенный откат от недавних максимумов вблизи 57 долларов за баррель Brent. По итогам укороченной из-за Пасхи недели цена приблизилась в район 55,50. Сейчас картина рынка выглядит противоречивой, поскольку котировки энергоносителей столкнулись с воздействием ряда противоположных факторов.

Во-первых, в Штатах продолжает набирать обороты сланцевая добыча. По итогам прошлой недели число активных нефтяных платформ в США продолжило расти – Baker Hughes сообщила об увеличении показателя еще на 11 единиц до 683. С мая прошлого года, когда число вышек находилось на минимумах, показатель демонстрирует более чем двукратное увеличение.

Во-вторых, продление «венских договоренностей» по сокращению добычи странами ОПЕК+ не получило особого внимания рынка. Становится очевидно, что либо основной позитив от этого был отыгран в прошлом году, либо игроки постепенно теряют веру в способность картеля оказывать влияние на рынки.

Противовесом данным факторам выступает геополитика. Рост напряженности на Ближнем Востоке, а также обострение отношений США и КНДР будут оказывать повышательное давление на котировки Brent и WTI на этой неделе.

Мы считаем, что третий фактор может перевесить остальные, и что в ближайшее время Brent может попытаться восстановиться к 56 долларам за баррель.





Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

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