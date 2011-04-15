На российском рынке ожидается консолидация

В понедельник, 17 апреля, на российском фондовом рынке предполагается консолидация индексов на относительно ровном внешнем фоне. Угроза вооруженного решения на Корейском полуострове не отступила, но уже не так давит на рынки, поскольку продолжаются поиски дипломатического выхода из ситуации. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики. По нашим оценкам, индекс ММВБ в понедельник, 17 апреля, может совершать колебания в пределах 1900-1930 п.



Нефть Brent продолжает торговаться в коридоре $54-58 за баррель. Перспектив снижения ниже $54 за баррель в ближайшее время не просматривается. Курс доллара США в понедельник, 17 апреля, вероятно, останется на позициях в области 56-56.5 руб./$. Попытки доллара США сходить ниже 56 руб./$ в пятницу, 14 апреля, пока терпят неудачу.











Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.