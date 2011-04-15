Индекс ММВБ держит курс на зону 1870-1905 пунктов

По итогам минувшей недели российские фондовые индексы ММВБ и РТС потеряли в весе 5,14% и 1,32% соответственно.



Рублевый индекс ММВБ закончил прошлую неделю на уровне 1916,29 пунктов, что очень близко от расчетной цели в виде уровня 1915,17 пунктов. Напомню, что данное значение было получено при предположительном равенстве волн 5 и 1. Всё, что будет ниже, это уже удлинения. Волна 3 получила удлинение 1,90% (что-то между 1,61% и 2%), значит стоит рассмотреть возможность нестандартного расширения.



Например, если взять непопулярный уровень 127,2%, то при его расширении, целью волны 5 будет отметка 1873,4 пунктов. На мой взгляд, ниже уровня ~1870 пунктов индекс ММВБ уйти не должен хотя бы потому что исторические пики 2011г. и 2015г. приходятся на отметки 1865,25 и 1873,53 пунктов соответственно. К тому же рядом проходит уровень поддержки многолетнего растущего тренда от марта 2014г.



Сильным уровнем также является район 1900-1905 пунктов на который приходятся скользящие средние ЕМА21 на месяцах и ЕМА100 на неделях. Так что по моим расчетам, низы рынка должны прийтись на зону 1870-1905 пунктов по индексу ММВБ.



Торги понедельника для российских игроков будут аналогичны торгам пятницы, когда биржи многих стран будут закрыты. Продолжаются пасхальные выходные во Франции, Швейцарии, Италии, Германии и Великобритании.



И если на прошлой неделе нас волновала встреча Лаврова и Тиллерсона в свете налаживания межстрановых отношений, то сейчас на первый план выходят отношения между США и КНДР. В прошедшую субботу КНДР попыталась осуществить очередной ракетный запуск, который, оказался безуспешным, так как ракета взорвалась почти сразу после старта. Первым заявило свой протест Северной Кореи правительство Японии, отмечая «очевидное нарушение резолюции Совета безопасности ООН».



Конфликт обещает выйти за пределы взаимных антипатий, что может негативно сказаться на динамике всех развивающихся стран. Не удивлюсь, если приоритетным активом вновь станет золото, традиционно считающееся защитным. Но вот сможет оно пробить уровень 1300$ за унций или нет, через который проходит падающий тренд от 2011г., пока вопрос открытый.













Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд



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