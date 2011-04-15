Рублевый индикатор проторгуется сегодня в коридоре 1905-1945 пунктов

Российский фондовый рынок в понедельник открылся ростом, после спустился в отрицательную область, но чуть позже настроения снова поменялись. К настоящему времени ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,1%. В лидерах утреннего спроса фигурируют акции «Полиметалла» и «ФСК ЕЭС». Под давлением торгуются бумаги «ЛСР» и «Башнефти».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренным. Американские рынки в пятницу не торговались, равно как и товарно-сырьевая площадка, по случаю Страстной пятницы. Фьючерс на индекс S&P на премаркете падает. За баррель североморского сырья Brent сейчас дают $55,50 (-0,75%). По всей вероятности, в первой половине для все имеющиеся сейчас тенденции сохранятся в силе.



Евро/доллар утром в понедельник постепенно активизируется. Основные торги идут вокруг 1,0640 (+0,2%). Важной статистики на первую половину дня не запланировано. Европа все еще остается на пасхальных каникулах. США ближе к вечеру выпустят второстепенные данные, которые с большой долей вероятности, не окажут никакого влияния на торговые процессы. По всей вероятности, сегодняшняя сессия для евро/доллара останется в пределах 1,0605-1,0630 или чуть выше.



Российский рубль в первый час торгов движется без единого направления в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 56,26 руб. (-0,15%). Вероятный диапазон движения в паре доллар/рубль на понедельник составляет 56,05-56,85. Всплесков активности в начале недели не ожидается.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра страны Бинали Йылдырыма и лидеров ряда партий с положительным результатом конституционного референдума. После обработки 98% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,3% голосов. Таким образом, граждане Турции высказались за переход на президентскую систему правления. Явка на референдуме составила 82%. Конечно, победу Эрдогана вряд ли можно считать стопроцентной, фактически Турция расколота пополам. Что говорит о высоких политических рисках инвестиций в эту страну.



Для России победа Эрдогана – это плюс, а не минус. России нужен надежный геополитический партнер, особенно в борьбе с международным терроризмом. Не стоит забывать и о внешнеэкономическом сотрудничестве. Ключевым моментом здесь, конечно, является реализация «Турецкого потока», в случае успеха Россия навсегда сможет избавиться от рисков украинского транзита и возможного шантажа со стороны Киева. С геополитической точки зрения среднесрочной задачей России является сформировать треугольник Москва – Тегеран – Анкара, оторвав Турцию от Запада, НАТО и Евросоюза. Шансы на это достаточно неплохие, особенно учитывая амбиции Турции на первую роль в тюркском мире.



Эрдоган – очень сложный переговорщик. Турция вынуждена маневрировать между различными геополитическими центрами силы. России никогда не было с ним легко и вряд ли будет дальше. Однако можно вспомнить старую русскую поговорку. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти.



Индекс ММВБ сохраняется под заметным давлением. Российские активы сейчас близки к ценам августа прошлого года, что вполне объясняется геополитическими рисками и слабым пониманием перспектив экономической системы. Эмоции успели сойти на нет, но здоровые опасения остались, и именно они диктуют рынкам направление движения. Рублевый индикатор проторгуется сегодня в коридоре 1905-1945 пунктов, в случае пробоя нижней границы краткосрочного диапазона «медведи» направятся в область 1890 пунктов.













Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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