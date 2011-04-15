Доллар США продолжает терять позиции по всему спектру рынка форекс. Продажи обусловлены целым рядом факторов. Начиная с напряженности вокруг отношений между США и Северной Кореей и заканчивая тревожными экономическими сигналами. На этом фоне EURUSD тестирует область максимумов в районе 1.0650, причем евро, пользуясь слабостью доллара, пока игнорирует политические риски, сопряженные с предстоящим первым туром президентских выборов во Франции.



В последнее время доллар не успевает реагировать на шквал негативных новостей. К бездействию Трампа во внутренней политике и пока не оправдавшимся надеждам на стимулирование экономики Новой администрацией добавились напряженные международные отношения Штатов. А контрольный удар наносит слабая статистика. Сегодня валюта продолжает отыгрывать неожиданно слабые данные по инфляции и розничным продажам в Штатах, которые заставили игроков усомниться в скором повышении ставки ФРС. Если экономика и далее будет «пугать» подобными сигналами, а Трамп не переключится с «бряцания оружием» на налоговую реформу и фискальные расходы, Центробанку, возможно, придется отступить от намеченной траектории и замедлить темпы ужесточения монетарной политики, которые и без того, по мнению рынка, невысоки.



В продолжение темы экономических данных следует отметить недавно опубликованный индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, который обвалился с 16,4 до 5,2 против прогноза на уровне 15,0, максимально с мая прошлого года. Причем в результате столь резкого снижения индикатор растерял практически все набранное за период после избрания Трампа.



Из ближайших факторов риска для доллара, помимо геополитики. Стоит отметить завтрашний отчет по промышленному производству в США и отчет «Бежевая книга». Новое разочарование может повлечь еще одну волну распродаж валюты. В свете такой обстановки USDJPY, скорее всего, будет привлекать продажи на попытках восстановления.











Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



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