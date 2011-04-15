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18.04.2017

РТС может прибавить еще 0.5-1%, курсы доллара и евро снизятся

Американские фондовые индексы выросли почти на 1% на фоне ожиданий корпоративной отчетности за первый квартал этого года. Вскоре нас ждут приятные сюрпризы, многие компании в США получили в последнее время хорошую прибыль, что и будет отражено в отчетности. Между тем нефтяные котировки Brent стабилизировались возле отметки 55,3 доллара за баррель, игроки ждут данные по запасам сырья в США.

В такой ситуации российский фондовый рынок продолжит рост, начатый в понедельник. Сегодня индекс РТС может прибавить еще 0,5-1%. Курсы доллара и евро снизятся до 55,5 рубля и 59 рублей, соответственно из-за продолжающегося «керри-трейда». С этим согласны многие эксперты, например бизнес-омбудсмен Борис Титов вчера сообщил, что по его мнению высокий курс рубля поддерживают спекулянты, которые извлекают прибыль за счет дифференциала ставок в различных валютах.

На динамику торгов во вторник могут повлиять данные по разрешениям на строительство в США, которые выйдут в 15.30 мск.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Яндекса, ФСК ЕЭС и Алросы, которые вчера продемонстрировали свою готовность к росту. Также могут быть интересны акции Сбербанка.





Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов

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