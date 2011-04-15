Налоговый период вновь поддержит рубль

В понедельник, 17 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 42 коп. (-0,74%), до 55,94 руб., курс евро снизился на 27 коп. (-0,44%), до 59,56 руб. Центральный банк России с 18 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 4 коп., до 56,25 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 59,83 руб., что выше предыдущего дня на 6 коп.



В пользу рубля в начале очередной недели сыграло сразу несколько факторов. С одной стороны, возвращение нерезидентов в торги после пасхальных каникул придало валютной секции нужный объем и подвижность. С другой, на этой неделе в России начинается очередной налоговый период, когда спрос на рубли на внутреннем рынке благоприятно сказывается на котировках национальной валюты.



Ко всему прочему, комментарии российского премьер-министра Дмитрия Медведева о состоянии бюджетного дефицита на адекватном уровне и приемлемых значениях показателей государственного долга тоже поддержали рубль: обычно рынок с долей скепсиса относится к подобным высказываниям, но в данном случае никого и ничто не насторожило.



Дополнительную опору инвесторы нашли в нефти. Баррель североморского сырья Brent утром во вторник торгуется по $55,38 (+0,05%). Наметившиеся накануне продажи продолжения пока не получили, и среднесрочно баррель остается внутри «боковика» с границами $54,59-56,70. Для волатильной нефти диапазон довольно узкий. Сегодня и завтра будут выходить обновленные данные по запасам черного золота и нефтепродуктов, что станет для нефтяных покупателей и продавцов очередным ориентиром.



Согласно данным CFTC, среди крупнейших хедж-фондов мира выросла чистая длинная позиция — рынок явно рассчитывает на завершение диапазонных торгов черным золотом и готовится к сезонному росту цены. Кроме того, на фоне разговоров о продлении или приостановки картелем ОПЕК действующего сейчас соглашения по заморозке суточной добычи нефти расширяется уверенность рынка в том, что собственные запасы нефти у стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в картель, со временем сократятся, что положительно скажется и на биржевых ценах на товар.



К слову, Россия, по последним данным, сократила добычу в рамках действующего соглашения на 1,6% к отметкам октября, до 1502,4 тыс. тонн с 1527,5 тыс. Сами условия сделки ОПЕК+ предполагают, что показатель добычи должен быть понижен для РФ на 2,7% от октябрьских значений, взятых за исходные.



Накануне и доллар, и евро оставались под давлением и не исключено, что сегодня в первой половине дня тенденции останутся в силе. Для американской валюты вероятная цель движения на утро вторника — 55,85 руб. (понижение), для евро — 59,70 руб. (повышение). В целом по итогам сессии пара доллар/рубль останется в диапазоне 55,80-56,65, евро/рубль — 59,40-60,15.













Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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