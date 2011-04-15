Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18.04.2017

Над рынками продолжает довлеть геополитический фактор

Во вторник, 18 апреля, внешнему фону сложно дать какую-либо оценку. Над рынками по-прежнему довлеет геополитический фактор. Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, при этом китайские индексы проседают на малые доли процентов. Тем не менее вышедший в понедельник, 17 апреля, показатель роста ВВП Китая за первый квартал 2017 года оказался весьма обнадеживающим. Он составил 6.9% и существенно превысил прогнозы. Впрочем, на рынках также сильны опасения по поводу и растущих рисков в китайской экономике, связанных с высокой степенью ее закредитованности.

Нефть Brent продолжает балансировать в диапазоне $55-56 за баррель, однако пока причин для выхода из среднесрочного коридора $54-58 за баррель на фоне роста геополитической напряженности мы не видим. Остальные коммодитиз слегка корректируются вниз. Во вторник, 18 апреля, российские фондовые индексы получат возможность продолжить движение по восходящей траектории. А курс доллара США, по всей видимости, постарается удержаться ниже критической отметки в 56 руб./$.




Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»

В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100