Над рынками продолжает довлеть геополитический фактор

Во вторник, 18 апреля, внешнему фону сложно дать какую-либо оценку. Над рынками по-прежнему довлеет геополитический фактор. Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, при этом китайские индексы проседают на малые доли процентов. Тем не менее вышедший в понедельник, 17 апреля, показатель роста ВВП Китая за первый квартал 2017 года оказался весьма обнадеживающим. Он составил 6.9% и существенно превысил прогнозы. Впрочем, на рынках также сильны опасения по поводу и растущих рисков в китайской экономике, связанных с высокой степенью ее закредитованности.



Нефть Brent продолжает балансировать в диапазоне $55-56 за баррель, однако пока причин для выхода из среднесрочного коридора $54-58 за баррель на фоне роста геополитической напряженности мы не видим. Остальные коммодитиз слегка корректируются вниз. Во вторник, 18 апреля, российские фондовые индексы получат возможность продолжить движение по восходящей траектории. А курс доллара США, по всей видимости, постарается удержаться ниже критической отметки в 56 руб./$.









Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»



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