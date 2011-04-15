Рубль вернул себе интерес покупателей

На вторник 18 апреля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 56,2505 рублей, евро - 59,8393 рублей. В целом торги на Московской бирже проходили в сдержанном тоне. Но к окончанию дня доллар снизился до 55.94, а евро торговался по 59,56.



Начало налоговых выплат, относительно высокая стоимость нефти и снижение градуса геополитической напряженности вернули интерес к покупкам российской валюты. На международном рынке доллар находиться под давлением на фоне изменившейся позиции президента США Дональда Трампа, которому теперь нравятся низкие ставки и слабый доллар. Кроме того, макростатистика из США не дает повода для активного повышения ставок на ближайших заседаниях ФРС США, что также негативно отражается на позиции американской валюты.



Месячные выплаты по евробондам РФ составили около 3 млрд. долларов и при снижение геополитических рисков, очень вероятно, эти средства будут реинвестированы в новые транши. По пути наименьшего сопротивления доллар США на локальном может продолжить плавно слабеть в направлении 55,50.



В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 55,75 - 56,05.











Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд



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