Нефть: рынок настраивается на 65 долларов за баррель

Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться на максимальных уровнях за последний месяц по мере того как аналитики сырьевого сектора инвестиционного подразделения Citi присоединились к экспертам Goldman Sachs в оценках, что нефть может достичь 65 долларов за баррель к концу 2017 года.



По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в мае на бирже ICE в Лондоне 18 апреля в 10.00 по московскому времени торговались на уровне 55,43 доллара за баррель, а американский эталон WTI стоил 53,12 доллара за баррель.



Аналитики Citi Эд Морс (Ed Morse) и Сес Кленйнман (Seth Kleiman) в аналитической записке от 17 апреля 2017 года отметили, что цены на нефть поднимутся к 65 долларам за баррель к концу 2017 года, так как рост добычи в США будет нивелирован сокращением добычи со стороны ОПЕК. Ранее цену в 65 долларов за баррель называли аналитики Goldman Sachs.



После того как высокопоставленные руководители ОПЕК стали намекать, что картель готовится к продлению соглашения по сокращению добычи участники рынка стали повышать прогнозы по ценам на нефть на 2017 и 2018 годы. И это действительно обоснованно.



Во-первых, по всем прогнозам темпы мирового роста спроса на нефть сохраняются на достаточно высоком уровне, и до 2025 года будут составлять в среднем около 1,3-1,5 миллиона баррелей в сутки в год.



Во-вторых, страны ОПЕК даже после трех лет экономии пришли к тому, что могут балансировать свои бюджеты только при цене в 60-70 долларов з баррель. Соответственно, они будут прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить приемлемый себе уровень цен. Продление пакта по сокращению добычи и дисциплинированная его имплементация, лучшие тому свидетельства.



В-третьих, сланцевым компаниям в США будет чрезвычайно сложно привлекать инвестиции даже при более высоких ценах на нефть. Ведь существенный рост объемов может спровоцировать очередное падание цен, что делает вложения в отрасль очень рискованным бизнесом. Ни технических, ни финансовых возможностей удовлетворять растущий мировой спрос они, на самом деле, не имеют.



Соответственно, все поводы для цен чувствовать себя уверенно. Полагаю, что Brent в ближайшие несколько недель может проверить на прочность годовые максимумы в области 58,36 доллара за баррель, а ближе к встрече ОПЕК достигнет 60 долларов.











Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB



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