Нефть мешает росту российских индексов

Во второй половине вчерашних торгов российские фондовые индексы резко отскочили от минимумов – ММВБ едва не утратил отметку 1900, отметившись на новых минимумах июля прошлого года. РТС привлек покупателей на месячных минимумах. По итогам сессии бенчмарки заметно прибавили в цене, причем долларовый индекс набрал почти 2%. Сегодня на открытии активы попытались продолжить восстановление, но пока движения носят неуверенный характер, и активы пытаются определиться с направлением ввиду неоднозначного внешнего фона и умеренного удешевления нефти.



Котировки Brent обновили 9-дневный минимум в районе 55.25 и пока не в силах вернуться выше области 55.50. Игроки опасаются дальнейшего роста активности сланцевых производителей США. Вчера Минэнерго предупредило, что в мае производство сланцевой нефти может продемонстрировать максимальный более чем за два года скачок на фоне активного бурения и относительно высоких цен. Также рынок не демонстрирует оптимистичных ожиданий в преддверии сегодняшнего отчета API по запасам углеводородов. Если релиз отразит рост объемов, уровень 55 может оказаться под угрозой. Кроме того, сейчас в сырьевом сегменте немалую роль играет технический фактор – после продолжительного ралли, которое исчерпало себя, сформировались условия для коррекции.



При этом рубль продолжает игнорировать поведение черного золота, торгуясь на 2-летних максимумах и удерживая доллар под отметкой 56 руб. На стороне российской валюты по-прежнему играет спекулятивный фактор, а также повсеместное давление на доллар США, который попал под удар риторики Трампа, ухудшения макростатистики и пересмотра ожиданий относительно повышения ставки в июне. Сдерживающим же фактором выступает нефть, которая, похоже, намерена протестировать отметку 55. В этом случае доллар сможет вернуться выше 56 руб., но потенциал дальнейшего восстановления будет ограниченным.



Накануне вечером сегмент рисковых активов накрыла кратковременная волна роста, на фоне чего под давление попали защитные иена и золото. Но несмотря на спад напряженности в геополитике, инвесторы продолжают соблюдать осторожность, опасаясь эскалации конфликта между США и КНДР. В целом, на этой неделе вряд ли будут сформированы условия для уверенных покупок рисковых активов, учитывая геополитику и грядущий первый тур выборов во Франции, где есть опасения победы Марин Ле Пен.









Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX







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